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Безкоштовні вистави: для луцьких пенсіонерів знову працює «Доступний театр». ФОТО

Безкоштовні вистави: для луцьких пенсіонерів знову працює «Доступний театр». ФОТО
З відкриттям нового театрального сезону в облмуздрамтеатрі Громадянський Рух «СВІДОМІ», заснований політиком і бізнесменом Андрієм Покровським, запрошує луцьких пенсіонерів безкоштовно відвідувати вистави.

Завдяки соціальному проєкту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів», це можливість провести вільний час з користю та приємними емоціями, - пише Конкурент.

У суботу, 19 жовтня, поціновувачі драматичного мистецтва переглянули виставу «Любов до скону».
Безкоштовні вистави: для луцьких пенсіонерів знову працює «Доступний театр». ФОТО

Комедія «Любов до скону» легка та змістовна, водночас з елементами чорного гумору. У виставі на 2 дії за п'єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї порушується тема стосунків між чоловіками та жінками. Тема, що актуальна завжди, незалежно від статі та віку, як кажуть, вічна.

Про те, як у громадської організації з’явилася ідея «Доступного театру», розповів співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.
Безкоштовні вистави: для луцьких пенсіонерів знову працює «Доступний театр». ФОТО
Безкоштовні вистави: для луцьких пенсіонерів знову працює «Доступний театр». ФОТО

«Ми почали «Доступний кінотеатр для пенсіонерів" і побачили, наскільки він потрібен. І впровадили новий проєкт – «Доступний театр для пенсіонерів», який також користується популярністю, який об'єднує пенсіонерів Луцька. Отримуємо багато позитивних відгуків, нам дуже приємно, і я запрошую пенсіонерів долучатися. Насправді, це дуже круто», - розповів Шкітер.

Самі пенсіонери схвально відгукуються про проєкт. Лучани кажуть, що, будучи на пенсії, варіантів хорошого проведення дозвілля не так багато, зважаючи на обмеженість у фінансах.

Лучанка Тетяна Мачулка розповіла: «Для пенсіонерів це дуже велика допомога. Кожен хоче десь вийти, відпочити. А в нас пенсії не дозволяють. Тому, дуже дякуємо».

Співпрацю з Волинським обласним академічним музично-драматичним театром імені Тараса Шевченка «СВІДОМІ» розпочали рік тому, у жовтні 2018-го. Тоді лучанам демонстрували драматичну комедію "Циліндр".

Координатор «Доступного кіно/театру для пенсіонерів» Євгеній Мікоян повідомив, що з початком 80-го театрального сезону поновлюються безкоштовні покази вистав.
Безкоштовні вистави: для луцьких пенсіонерів знову працює «Доступний театр». ФОТО

«Вистава «Любов до скону» стала першою в цьому театральному сезоні. Це сьомий показ в рамках нашого проєкту. Ми продовжуємо співпрацювати з Драмтеатром, адже це те місце, де розвивається наша культура», - розказав координатор.

Громадянський Рух «СВІДОМІ» планує розвивати проєкт і на далі. Громадська організація запрошує пенсіонерів міста Луцька реєструватися на безкоштовні кінопокази та вистави за номерами телефонів: 099 215 50 75, 068 215 70 75.

Найближчий захід відбудеться 28 жовтня о 13 год у великому залі розважального центру «Промінь». Пенсіонерам покажуть україно-італійську комедію «Ізі».

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Теги: Громадянський Рух «СВІДОМІ», драмтеатр, пенсіонери
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