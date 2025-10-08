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У Луцьку сьогодні через хресну ходу тимчасово перекриють рух транспорту

У Луцьку сьогодні через хресну ходу тимчасово перекриють рух транспорту
У Луцьку через проведення хресного ходу в неділю, 20 жовтня, рух транспорту на деяких вулицях міста тимчасово призупинять.

Відповідне розпорядження 18 жовтня підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.

Відтак, хресний хід відбудеться за таким маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, проспект Волі, вулиця Шопена, проспект Перемоги, проспект Соборності, вулиця В’ячеслава Чорновола.

Хресна хода розпочнеться 20 жовтня з 15:00.

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Теги: рух, транспорт, Луцьк
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