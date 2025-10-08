У Луцьку сьогодні через хресну ходу тимчасово перекриють рух транспорту
Сьогодні, 11:22
У Луцьку через проведення хресного ходу в неділю, 20 жовтня, рух транспорту на деяких вулицях міста тимчасово призупинять.
Відповідне розпорядження 18 жовтня підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.
Відтак, хресний хід відбудеться за таким маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, проспект Волі, вулиця Шопена, проспект Перемоги, проспект Соборності, вулиця В’ячеслава Чорновола.
Хресна хода розпочнеться 20 жовтня з 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження 18 жовтня підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.
Відтак, хресний хід відбудеться за таким маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, проспект Волі, вулиця Шопена, проспект Перемоги, проспект Соборності, вулиця В’ячеслава Чорновола.
Хресна хода розпочнеться 20 жовтня з 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку організували благодійний концерт заради порятунку молодого волинянина, який постраждав у аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
В Україні вступив в силу закон про дезертирство в армії
Сьогодні, 11:33
У Луцьку сьогодні через хресну ходу тимчасово перекриють рух транспорту
Сьогодні, 11:22
Успенський собор у Володимирі. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 11:06