У Луцьку сьогодні через хресну ходу тимчасово перекриють рух транспорту





Відповідне розпорядження 18 жовтня підписав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.



Відтак, хресний хід відбудеться за таким маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, проспект Волі, вулиця Шопена, проспект Перемоги, проспект Соборності, вулиця В’ячеслава Чорновола.



Хресна хода розпочнеться 20 жовтня з 15:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через проведення хресного ходу в неділю, 20 жовтня, рух транспорту на деяких вулицях міста тимчасово призупинять.Відповідне розпорядження 18 жовтня підписав секретар Луцької міської радиВідтак, хресний хід відбудеться за таким маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, проспект Волі, вулиця Шопена, проспект Перемоги, проспект Соборності, вулиця В’ячеслава Чорновола.Хресна хода розпочнеться 20 жовтня з 15:00.

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