В Україні вступив в силу закон про дезертирство в армії

У неділю, 20 жовтня, в Україні набув чинності закон про невключення дезертирів в чисельність Збройних сил.Законопроект №1227 щодо деяких питань проходження громадянами військової служби був підтриманий монобільшістю Верховної Ради ще 20 вересня, а 18 жовтня документ підписав президент Володимир Зеленський.Відповідно до закону, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували із ЗСУ та інших формувань чи добровільно здалися в полон, визнані такими, що не входять до складу ЗСУ.Однак таким військовим можуть відновити всі види забезпечення і гарантії соцзахисту в разі винесення судом виправдувального вироку.17 жовтня Верховна Рада України прийняла закон №0906 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)", яким запроваджуються нові військові звання – майстер-сержанта і головного старшини. Документ передбачає й інші зміни в структурі ЗСУ.