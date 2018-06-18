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У Луцьку організували благодійний концерт заради порятунку молодого волинянина, який постраждав у аварії. ВІДЕО

У Луцьку організували благодійний концерт заради порятунку молодого волинянина, який постраждав у аварії. ВІДЕО
У Луцьку відбувся благодійний концерт на якому збирали гроші для порятунку волинянина Андрія Кепецине.

Про це інформує Суспільне Волинь.

Нагадаємо, що 13 серпня 2018 року Андрія під час ДТП збила машина. У важкому стані він був доставлений бригадою швидкої медичної допомоги у лікарню. Далі його перевезли санітарним транспортом у Луцьку центральну районну лікарню.

Наразі чоловік перебуває у важкому стані і потребує лікування та реабілітації, розповіла його мама Олена Фіалковська. Допомогти родині взялися Олена Єфимчук і Альона Карат, Роман та Сергій Скулинці. Артисти організували доброчинне дійство, на якому збирали кошти.

"Наразі Андрій перебуває у вегетативному стані. Ми побували два рази на реабілітації. На теперішній час нам потрібно надалі реабілітації. Він відновився помаленько, але не вистачає коштів... Ми вирішили назвати цей концерт на честь доці його, яка чекає, щодня питає, коли ж тато повернеться до нормального життя", - з болем розповідає мама Андрія.


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Теги: Андрія Кепецине, кошти, концерт
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