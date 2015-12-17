Помер відомий волинський лікар-гематолог
Сьогодні, 12:13
Відійшов у кращий світ волинський дитячий лікар-гематолог Сергій Юрійович Миронюк.
Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Волинської обласної ради Олександр Пирожик.
"20 жовтня 2019 року на світанку відійшов у вічність наш побратим МИРОНЮК Сергій Юрійович. Друг, член Луцької "Свободи", дитячий лікар-гематолог ВОДТМО, волонтер "Легіону Свободи"...", - йдеться у повідомлені.
Попрощатися з чоловіком можна буде ввечері у нижньому храмі луцького Свято-Троїцького собору.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Волинської обласної ради Олександр Пирожик.
"20 жовтня 2019 року на світанку відійшов у вічність наш побратим МИРОНЮК Сергій Юрійович. Друг, член Луцької "Свободи", дитячий лікар-гематолог ВОДТМО, волонтер "Легіону Свободи"...", - йдеться у повідомлені.
Попрощатися з чоловіком можна буде ввечері у нижньому храмі луцького Свято-Троїцького собору.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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