Помер відомий волинський лікар-гематолог

Сергій Юрійович Миронюк.



Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Волинської обласної ради Олександр Пирожик.



"20 жовтня 2019 року на світанку відійшов у вічність наш побратим МИРОНЮК Сергій Юрійович. Друг, член Луцької "Свободи", дитячий лікар-гематолог ВОДТМО, волонтер "Легіону Свободи"...", - йдеться у повідомлені.



Попрощатися з чоловіком можна буде ввечері у нижньому храмі луцького Свято-Троїцького собору.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.







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