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Помер відомий волинський лікар-гематолог

Помер відомий волинський лікар-гематолог
Відійшов у кращий світ волинський дитячий лікар-гематолог Сергій Юрійович Миронюк.

Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Волинської обласної ради Олександр Пирожик.

"20 жовтня 2019 року на світанку відійшов у вічність наш побратим МИРОНЮК Сергій Юрійович. Друг, член Луцької "Свободи", дитячий лікар-гематолог ВОДТМО, волонтер "Легіону Свободи"...", - йдеться у повідомлені.

Попрощатися з чоловіком можна буде ввечері у нижньому храмі луцького Свято-Троїцького собору.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.



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Теги: лікар, смерть, Волинь
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