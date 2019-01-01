Луцькі школярі зібрали кошти для онкохворого підлітка

Марка Бадаляна 12 тисяч гривень.



Про це у Facebook написала волинська волонтерка Інна Голдованська, - інформує



Нагадаємо, що

«Дякуємо учням, батькам та вчителям НВК «Гімназія N 14 ім. Василя Сухомлинського» за допомогу Марку. Було зібрано і перераховано на картку татові Бадаляну Олександру Едуардовичу 12 тис грн. Окрема подяка батькам іншого онкохворого учня нашої гімназії Возняка Тараса, які відмовились від частини грошей, зібраних для їх дитини, на користь Марка», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школярі із луцької гімназії №14 зібрали на лікування онкохворого хлопця12 тисяч гривень.Про це у Facebook написала волинська волонтерка, - інформує Волинь-нова Нагадаємо, що у Марка Бадаляна виявили злоякісну пухлину головного мозку з ознаками метастаз вздовж спинного мозку.

«Дякуємо учням, батькам та вчителям НВК «Гімназія N 14 ім. Василя Сухомлинського» за допомогу Марку. Було зібрано і перераховано на картку татові Бадаляну Олександру Едуардовичу 12 тис грн. Окрема подяка батькам іншого онкохворого учня нашої гімназії Возняка Тараса, які відмовились від частини грошей, зібраних для їх дитини, на користь Марка», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію