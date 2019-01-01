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Луцькі школярі зібрали кошти для онкохворого підлітка

Луцькі школярі зібрали кошти для онкохворого підлітка
Школярі із луцької гімназії №14 зібрали на лікування онкохворого хлопця Марка Бадаляна 12 тисяч гривень.

Про це у Facebook написала волинська волонтерка Інна Голдованська, - інформує Волинь-нова.

Нагадаємо, що у Марка Бадаляна виявили злоякісну пухлину головного мозку з ознаками метастаз вздовж спинного мозку.

«Дякуємо учням, батькам та вчителям НВК «Гімназія N 14 ім. Василя Сухомлинського» за допомогу Марку. Було зібрано і перераховано на картку татові Бадаляну Олександру Едуардовичу 12 тис грн. Окрема подяка батькам іншого онкохворого учня нашої гімназії Возняка Тараса, які відмовились від частини грошей, зібраних для їх дитини, на користь Марка», – йдеться у дописі.


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Теги: Луцьк, благодійність, школярі
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