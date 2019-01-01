Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 жовтня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Кладнів2. 09:00 - 17:00с. Чесний Хрест, вул.: Нова, ЛуговаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№ 287 для чистки траси ПЛ 9:00-16:30 с.Литовеж Страхівець вул.Литовежська частково2 частково ПЛ-10кВ 55-01 для ремонту розєднувача ЛР-70 10:00-17:00 с.Бортнів,с.Янів,с.Бужанка,с.Верхнів1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-97 10:00 – 15:00 с. Нуйно, вул.. Молодіжна.2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-196 10:00 – 12:00 ПП Фарина І.Л., ПП Савлук В.К., ПП Царик Г.М., ПП Пилипчук Н.Ф. м. Камінь – Каширський, вул.. Ковельська, вул. Лісна, пров. Матросова.1 КТП-259 10:00-15:00КТП-259 смт.ЦуманьФОП Філюк Олександр ДмитровичФОП Аліферчук Михайло МихайловичФОП Кучер Любов ПетрівнаФОП Арендарчук Алла МиколаївнаФОП Кобилан Олександр ВасильовичФОП Януль Олександр ОлександровичТзОВ "Аптека Васса"ФОП Піцина Єва ХомівнаФОП Футрук Володимир МиколайовичФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаПВКП "Василина"Цуманське ВУЖКГ КТП-259 смт.Цуманьвул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22, вул.Чапаєва, буд.1-57 вул.Шевченка, буд.1-132 ПЛ-10 кВ 40-03/ частково/ 9:00-17:00ПЛ-10 кВ 40-03КТП-192 с. ДідичіКТП-244 с. ДідичіКТП-250 с.ДідичіТзОВ "Мир"КТП-252 с.ДідичіКТП-257 с.ДідичіКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада с.ДідичіФОП Романюк Марія ДмитрівнаУДППЗ "Укрпошта"КТП-394 с.ДідичіВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-410 с.ДідичіТзОВ "Мир"КТП-520 с.ДідичіВідділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10 кВ 40-03КТП-192 с. Дідичівул. Партизанська, буд. 1,3-6,8-14,16-18 вул. Першотравнева, буд. 2,4,6вул. Польова, буд. (непарні) 29-45КТП-193 с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25,вул. 8-го березня, буд. 1-6КТП-244 с. Дідичівул. Лісова,КТП-250 с.ДідичіКТП-252 с.Дідичівул. Незалежності, буд. 2,4,6,8,10-22вул. Незалежності, буд. 26-31,33-45,47,48,51,53,55 вул. Миру, буд. 1,3,5,7,9,11,13КТП-257 с.Дідичівул. Колгоспна, буд. 1-5,7,9,11,15,17,19,21вул. Миру,КТП-394 с.ДідичіКТП-410 с.ДідичіКТП-520 с.Дідичівул. Набережна, буд. (парні 2-28),3,51. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №417 9:00-17:00 Ков.управління освіти вик.ком.МПП "Роксолана"ФОП Хоменко А.В.Ковельське РЖКП №2ТзОВ "Бізнес- Рейс"ФОП М'якота О.ФКовельське МУВГФОП Євдокимова Л,В,ФОП Дуда Т. ММПП " Сенсі"ФОП Датієнко Т.І.Ф.о.Коренга Д.А.ФОП Сікорська М.Д.ФОП Євдокімов В.А.ФОП Малькевич Г.ЄФОП Пінчук Н.Л.ФОП Балицький С.І.ТзОВ "ВКП " Каскад "ТзОВ "С.В.С."ФОП Хмелярський А.М.ВАТ Райффайзен БанкАвальФОП Степук О.М.ТзОВ "Волиньфарм"ФОП Колодійчук О.В.ФОП Євдокімов В.А.ФОП Яскорський І ЙЛьвівська залізницяФОП Прокоф'єва Т.Д.СБУКовельське МТМОПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Театральна, Косачівбульвар Л.Українки2.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4189:00-17:00 МРВ УМВСПарк-музей "Полісся"НДЕКЦ при УМВСФОП Назарук Н.П.ПАТ "Західінкомбанк" м. Ковель, вул.Незалежності1 ремонтні роботи на ПЛ-10 кВ 21-05 9:00 - 16:00 - с.Затурці вул.Липинського, вул.І.Франка, 8Березня, Шевченка і прилеглі1. 13:30-17:00СБУОВ 302/177АТССІЗО1. 9:00-10:00Церква, Будинок культури, Артсвердловина, с. Гаразджа,Школа с.Гаразджа,ФОП Гаврилюк,ФОП Іващенко С.В.,ПАТ «Дата Груп»,ФАП с.Гаразджа С.Гаразджа вул. Вишнева, Зоряна, Гірська, Шкільна, Незалежності2 ПЛ-10 кВ Л-105-03 (КТП-129,295,344,556,128,462,666,693,714,ЗТП-26) 09:00 – 17:00 СГПП „Рать”, ФГ «АВС», ФОП Рижук І.А, ФОП Троцюк В.В., с. Ратнів (школа, ФАП, дитсад, Церква), с. Оздів (ФАП, клуб). с. Ратнів вул. Миру, Прогінна, Шевченка 1-7, Шкільна, Виробнича, Зарічна, Коршівська, Миру, Набержнас. Г.Полонка (масив Козацький)с. Н. Оздів вул. Степовас.Оздів3 ПЛ-10 кВ Л-67-02,ПЛ-10 кВ Л-67-03 09:00 – 17:00 ДП „ЕДГ”ЕЛІТА”Вол.інституту АПВ НА АН „України, ВАТ „Волиньрибгосп”, Пп. Гордієнко С.С., ПАТ”Укртелеком”, Пп Шніт С.Ю., Пп Трофимюк В.П., Пп Таранюк Є.О., Пп Шульгач О.В., ТзОВ „Золотий екватор”, ТзОВ”Континент Нафто Трейд”, Пп.Жученко А.І. Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Рокині, с. Брище, с. Буків4 ПЛ-10 кВ Л-59 до ЛР-88 (ЗТП-160, КТП-27, 32, 394, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764) 09:00 – 17:00 ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненьська, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка5 КТП-285 09:00 – 17:00 Смт Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна1 ПЛ-04 КТП-389 9:00 – 17:00Магазини с. Світязь вул; Набережна, Приозерна2 ПЛ-04 ЩТП-5269:00 – 17:00м. Любомль вул: Української Армії, Грушевського, Филипа ОрликаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1 КЛ-0,4 кВ Л-1, Л-6 ТП-92 09:00-19:00 АТС, аптека «Рута» м.Нововолинськ15-й мікрорайон, 5-62 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-18:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськвул.Парковавул.Л.Українкивул.Філатовавул.Поповавул.І.Франкавул.ПавловаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забарас.Мирославкас.Мильськс.Забарас.Мирославкас.Мильськ11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духчес.Береговес.Сокіл кар’єр.с.Духчес.Береговес.Сокіл1 КТП-56 Л-2 10:00-17:00 Школа.ФАП.Магазин с.Рокита вул.Пасіка, Передвірна, Ставок, Центральна, Зарічна, Ангелова..2 КТП-214 10:00-17:00 с.Смідин.вул.Квітнева, Гагаріна, Відродження, Комсомольська..1. 10:00-16:30Школа, котельня, ФАП, пошта, АТС, бібліотека, Миляновичівська с/р – адмінприміщення, СБК «Уліта-М» - магазин с.Миляновичі , Торговище2. 10:00-16:30 ФГ «Перлина Турії» , ПАТ «Укртрансгаз» - АГРС,СКЗ с.Селець3 ПЛ-0,4 кВКТП-167 10:00-16:30с. Липа