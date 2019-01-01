Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Кладнів
2. 09:00 - 17:00
с. Чесний Хрест, вул.: Нова, Лугова
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№ 287 для чистки траси ПЛ 9:00-16:30 с.Литовеж Страхівець вул.Литовежська частково
2 частково ПЛ-10кВ 55-01 для ремонту розєднувача ЛР-70 10:00-17:00 с.Бортнів,с.Янів,с.Бужанка,с.Верхнів
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-97 10:00 – 15:00 с. Нуйно, вул.. Молодіжна.
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-196 10:00 – 12:00 ПП Фарина І.Л., ПП Савлук В.К., ПП Царик Г.М., ПП Пилипчук Н.Ф. м. Камінь – Каширський, вул.. Ковельська, вул. Лісна, пров. Матросова.
Ківерцівський район
1 КТП-259 10:00-15:00
КТП-259 смт.Цумань
ФОП Філюк Олександр Дмитрович
ФОП Аліферчук Михайло Михайлович
ФОП Кучер Любов Петрівна
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна
ФОП Кобилан Олександр Васильович
ФОП Януль Олександр Олександрович
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Єва Хомівна
ФОП Футрук Володимир Миколайович
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
ПВКП "Василина"
Цуманське ВУЖКГ КТП-259 смт.Цумань
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22, вул.Чапаєва, буд.1-57 вул.Шевченка, буд.1-13
2 ПЛ-10 кВ 40-03
/ частково/ 9:00-17:00
ПЛ-10 кВ 40-03
КТП-192 с. Дідичі
КТП-244 с. Дідичі
КТП-250 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-252 с.Дідичі
КТП-257 с.Дідичі
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с.Дідичі
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
УДППЗ "Укрпошта"
КТП-394 с.Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-410 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-520 с.Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10 кВ 40-03
КТП-192 с. Дідичі
вул. Партизанська, буд. 1,3-6,8-14,16-18 вул. Першотравнева, буд. 2,4,6
вул. Польова, буд. (непарні) 29-45
КТП-193 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25,
вул. 8-го березня, буд. 1-6
КТП-244 с. Дідичі
вул. Лісова,
КТП-250 с.Дідичі
КТП-252 с.Дідичі
вул. Незалежності, буд. 2,4,6,8,10-22
вул. Незалежності, буд. 26-31,33-45,47,48,51,53,55 вул. Миру, буд. 1,3,5,7,9,11,13
КТП-257 с.Дідичі
вул. Колгоспна, буд. 1-5,7,9,11,15,17,19,21
вул. Миру,
КТП-394 с.Дідичі
КТП-410 с.Дідичі
КТП-520 с.Дідичі
вул. Набережна, буд. (парні 2-28),3,5
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №417 9:00-17:00 Ков.управління освіти вик.ком.
МПП "Роксолана"
ФОП Хоменко А.В.
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Бізнес- Рейс"
ФОП М'якота О.Ф
Ковельське МУВГ
ФОП Євдокимова Л,В,
ФОП Дуда Т. М
МПП " Сенсі"
ФОП Датієнко Т.І.
Ф.о.Коренга Д.А.
ФОП Сікорська М.Д.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Малькевич Г.Є
ФОП Пінчук Н.Л.
ФОП Балицький С.І.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ТзОВ "С.В.С."
ФОП Хмелярський А.М.
ВАТ Райффайзен БанкАваль
ФОП Степук О.М.
ТзОВ "Волиньфарм"
ФОП Колодійчук О.В.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Яскорський І Й
Львівська залізниця
ФОП Прокоф'єва Т.Д.
СБУ
Ковельське МТМО
ПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Театральна, Косачів
бульвар Л.Українки
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №418
9:00-17:00 МРВ УМВС
Парк-музей "Полісся"
НДЕКЦ при УМВС
ФОП Назарук Н.П.
ПАТ "Західінкомбанк" м. Ковель, вул.Незалежності
Локачинський район
1 ремонтні роботи на ПЛ-10 кВ 21-05 9:00 - 16:00 - с.Затурці вул.Липинського, вул.І.Франка, 8Березня, Шевченка і прилеглі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
СБУ
ОВ 302/177
АТС
СІЗО
Луцький район
1. 9:00-10:00
Церква, Будинок культури, Артсвердловина, с. Гаразджа,
Школа с.Гаразджа,
ФОП Гаврилюк,
ФОП Іващенко С.В.,
ПАТ «Дата Груп»,
ФАП с.Гаразджа С.Гаразджа вул. Вишнева, Зоряна, Гірська, Шкільна, Незалежності
2 ПЛ-10 кВ Л-105-03 (КТП-129,295,344,556,128,462,666,693,714,ЗТП-26) 09:00 – 17:00 СГПП „Рать”, ФГ «АВС», ФОП Рижук І.А, ФОП Троцюк В.В., с. Ратнів (школа, ФАП, дитсад, Церква), с. Оздів (ФАП, клуб). с. Ратнів вул. Миру, Прогінна, Шевченка 1-7, Шкільна, Виробнича, Зарічна, Коршівська, Миру, Набержна
с. Г.Полонка (масив Козацький)
с. Н. Оздів вул. Степова
с.Оздів
3 ПЛ-10 кВ Л-67-02,
ПЛ-10 кВ Л-67-03 09:00 – 17:00 ДП „ЕДГ”ЕЛІТА”Вол.інституту АПВ НА АН „України, ВАТ „Волиньрибгосп”, Пп. Гордієнко С.С., ПАТ”Укртелеком”, Пп Шніт С.Ю., Пп Трофимюк В.П., Пп Таранюк Є.О., Пп Шульгач О.В., ТзОВ „Золотий екватор”, ТзОВ”Континент Нафто Трейд”, Пп.Жученко А.І. Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Рокині, с. Брище, с. Буків
4 ПЛ-10 кВ Л-59 до ЛР-88 (ЗТП-160, КТП-27, 32, 394, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764) 09:00 – 17:00 ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненьська, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка
5 КТП-285 09:00 – 17:00 Смт Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-389 9:00 – 17:00
Магазини с. Світязь вул; Набережна, Приозерна
2 ПЛ-04 ЩТП-526
9:00 – 17:00
м. Любомль вул: Української Армії, Грушевського, Филипа Орлика
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1 КЛ-0,4 кВ Л-1, Л-6 ТП-92 09:00-19:00 АТС, аптека «Рута» м.Нововолинськ
15-й мікрорайон, 5-6
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-18:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськ
вул.Паркова
вул.Л.Українки
вул.Філатова
вул.Попова
вул.І.Франка
вул.Павлова
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
1 КТП-56 Л-2 10:00-17:00 Школа.ФАП.Магазин с.Рокита вул.Пасіка, Передвірна, Ставок, Центральна, Зарічна, Ангелова..
2 КТП-214 10:00-17:00 с.Смідин.вул.Квітнева, Гагаріна, Відродження, Комсомольська..
Турійський район
1. 10:00-16:30
Школа, котельня, ФАП, пошта, АТС, бібліотека, Миляновичівська с/р – адмінприміщення, СБК «Уліта-М» - магазин с.Миляновичі , Торговище
2. 10:00-16:30 ФГ «Перлина Турії» , ПАТ «Укртрансгаз» - АГРС,СКЗ с.Селець
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-167 10:00-16:30
с. Липа
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Кладнів
2. 09:00 - 17:00
с. Чесний Хрест, вул.: Нова, Лугова
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП№ 287 для чистки траси ПЛ 9:00-16:30 с.Литовеж Страхівець вул.Литовежська частково
2 частково ПЛ-10кВ 55-01 для ремонту розєднувача ЛР-70 10:00-17:00 с.Бортнів,с.Янів,с.Бужанка,с.Верхнів
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-97 10:00 – 15:00 с. Нуйно, вул.. Молодіжна.
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-196 10:00 – 12:00 ПП Фарина І.Л., ПП Савлук В.К., ПП Царик Г.М., ПП Пилипчук Н.Ф. м. Камінь – Каширський, вул.. Ковельська, вул. Лісна, пров. Матросова.
Ківерцівський район
1 КТП-259 10:00-15:00
КТП-259 смт.Цумань
ФОП Філюк Олександр Дмитрович
ФОП Аліферчук Михайло Михайлович
ФОП Кучер Любов Петрівна
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна
ФОП Кобилан Олександр Васильович
ФОП Януль Олександр Олександрович
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Єва Хомівна
ФОП Футрук Володимир Миколайович
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
ПВКП "Василина"
Цуманське ВУЖКГ КТП-259 смт.Цумань
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22, вул.Чапаєва, буд.1-57 вул.Шевченка, буд.1-13
2 ПЛ-10 кВ 40-03
/ частково/ 9:00-17:00
ПЛ-10 кВ 40-03
КТП-192 с. Дідичі
КТП-244 с. Дідичі
КТП-250 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-252 с.Дідичі
КТП-257 с.Дідичі
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с.Дідичі
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
УДППЗ "Укрпошта"
КТП-394 с.Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-410 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-520 с.Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10 кВ 40-03
КТП-192 с. Дідичі
вул. Партизанська, буд. 1,3-6,8-14,16-18 вул. Першотравнева, буд. 2,4,6
вул. Польова, буд. (непарні) 29-45
КТП-193 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25,
вул. 8-го березня, буд. 1-6
КТП-244 с. Дідичі
вул. Лісова,
КТП-250 с.Дідичі
КТП-252 с.Дідичі
вул. Незалежності, буд. 2,4,6,8,10-22
вул. Незалежності, буд. 26-31,33-45,47,48,51,53,55 вул. Миру, буд. 1,3,5,7,9,11,13
КТП-257 с.Дідичі
вул. Колгоспна, буд. 1-5,7,9,11,15,17,19,21
вул. Миру,
КТП-394 с.Дідичі
КТП-410 с.Дідичі
КТП-520 с.Дідичі
вул. Набережна, буд. (парні 2-28),3,5
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №417 9:00-17:00 Ков.управління освіти вик.ком.
МПП "Роксолана"
ФОП Хоменко А.В.
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Бізнес- Рейс"
ФОП М'якота О.Ф
Ковельське МУВГ
ФОП Євдокимова Л,В,
ФОП Дуда Т. М
МПП " Сенсі"
ФОП Датієнко Т.І.
Ф.о.Коренга Д.А.
ФОП Сікорська М.Д.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Малькевич Г.Є
ФОП Пінчук Н.Л.
ФОП Балицький С.І.
ТзОВ "ВКП " Каскад "
ТзОВ "С.В.С."
ФОП Хмелярський А.М.
ВАТ Райффайзен БанкАваль
ФОП Степук О.М.
ТзОВ "Волиньфарм"
ФОП Колодійчук О.В.
ФОП Євдокімов В.А.
ФОП Яскорський І Й
Львівська залізниця
ФОП Прокоф'єва Т.Д.
СБУ
Ковельське МТМО
ПТМ"Ковельтепло" м.Ковель, вул.Театральна, Косачів
бульвар Л.Українки
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №418
9:00-17:00 МРВ УМВС
Парк-музей "Полісся"
НДЕКЦ при УМВС
ФОП Назарук Н.П.
ПАТ "Західінкомбанк" м. Ковель, вул.Незалежності
Локачинський район
1 ремонтні роботи на ПЛ-10 кВ 21-05 9:00 - 16:00 - с.Затурці вул.Липинського, вул.І.Франка, 8Березня, Шевченка і прилеглі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
СБУ
ОВ 302/177
АТС
СІЗО
Луцький район
1. 9:00-10:00
Церква, Будинок культури, Артсвердловина, с. Гаразджа,
Школа с.Гаразджа,
ФОП Гаврилюк,
ФОП Іващенко С.В.,
ПАТ «Дата Груп»,
ФАП с.Гаразджа С.Гаразджа вул. Вишнева, Зоряна, Гірська, Шкільна, Незалежності
2 ПЛ-10 кВ Л-105-03 (КТП-129,295,344,556,128,462,666,693,714,ЗТП-26) 09:00 – 17:00 СГПП „Рать”, ФГ «АВС», ФОП Рижук І.А, ФОП Троцюк В.В., с. Ратнів (школа, ФАП, дитсад, Церква), с. Оздів (ФАП, клуб). с. Ратнів вул. Миру, Прогінна, Шевченка 1-7, Шкільна, Виробнича, Зарічна, Коршівська, Миру, Набержна
с. Г.Полонка (масив Козацький)
с. Н. Оздів вул. Степова
с.Оздів
3 ПЛ-10 кВ Л-67-02,
ПЛ-10 кВ Л-67-03 09:00 – 17:00 ДП „ЕДГ”ЕЛІТА”Вол.інституту АПВ НА АН „України, ВАТ „Волиньрибгосп”, Пп. Гордієнко С.С., ПАТ”Укртелеком”, Пп Шніт С.Ю., Пп Трофимюк В.П., Пп Таранюк Є.О., Пп Шульгач О.В., ТзОВ „Золотий екватор”, ТзОВ”Континент Нафто Трейд”, Пп.Жученко А.І. Табір „Орлятко”, ТзОВ „Аміна-Волинь”(ресторан "Зелений гай"), ТзОВ"Пролісок", ДП ”ЕДГ ЕЛІТА”, Вол.інститут АПВ НАНУ(с.Брище), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище с.Брище), с/р Рокині (с.Брище та с.Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (сміттєзвалище) с. Рокині, с. Брище, с. Буків
4 ПЛ-10 кВ Л-59 до ЛР-88 (ЗТП-160, КТП-27, 32, 394, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764) 09:00 – 17:00 ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненьська, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка
5 КТП-285 09:00 – 17:00 Смт Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-04 КТП-389 9:00 – 17:00
Магазини с. Світязь вул; Набережна, Приозерна
2 ПЛ-04 ЩТП-526
9:00 – 17:00
м. Любомль вул: Української Армії, Грушевського, Филипа Орлика
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1 КЛ-0,4 кВ Л-1, Л-6 ТП-92 09:00-19:00 АТС, аптека «Рута» м.Нововолинськ
15-й мікрорайон, 5-6
2 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-23 09:00-18:00 Церква ЕХБ м.Нововолинськ
вул.Паркова
вул.Л.Українки
вул.Філатова
вул.Попова
вул.І.Франка
вул.Павлова
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
1 КТП-56 Л-2 10:00-17:00 Школа.ФАП.Магазин с.Рокита вул.Пасіка, Передвірна, Ставок, Центральна, Зарічна, Ангелова..
2 КТП-214 10:00-17:00 с.Смідин.вул.Квітнева, Гагаріна, Відродження, Комсомольська..
Турійський район
1. 10:00-16:30
Школа, котельня, ФАП, пошта, АТС, бібліотека, Миляновичівська с/р – адмінприміщення, СБК «Уліта-М» - магазин с.Миляновичі , Торговище
2. 10:00-16:30 ФГ «Перлина Турії» , ПАТ «Укртрансгаз» - АГРС,СКЗ с.Селець
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-167 10:00-16:30
с. Липа
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі – змагання з мотокросу. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 жовтня
Сьогодні, 19:00
У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*
Сьогодні, 17:41
Розповіли, де лучани зможуть купити електронні квитки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:25