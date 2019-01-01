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Викидав сміття мішками під контейнери: муніципали спіймали лучанина-«зозулю»

Викидав сміття мішками під контейнери: муніципали спіймали лучанина-«зозулю»
У Луцьку муніципали під час чергування виявили лучанина, який підкидав сміття мішками зі свого авто під контейнери на вулиці Львівській,61 а.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

Такі дії прямо заборонені п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька» та тягнуть за собою накладення штрафу від 340,00 до 1360,00 грн.

Після профілактичної роботи, інспектори склали на чоловіка адмінпротокол за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


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Теги: муніципали, сміття
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