Хвороби молодшають: на Волині у 19-річної дівчини виявили рак грудей





А цьогоріч рак молочної залози виявили уже в 270 волинянок, - пишуть



За словами лікаря вищої категорії, завідувача рентгендіагностичного відділення Волинського обласного медичного центру онкології Анатолія Самуся, що пізніше жінка звернеться до фахівця, то менше в неї шансів урятувати своє життя. Адже на ранніх стадіях рак грудей може не спричиняти болю чи інших симптомів. Успішність лікування раку молочної залози повністю залежить від раннього й точного встановлення діагнозу. Тому обстежуватися треба усім, незважаючи на те, турбує щось чи ні.



З нагоди Всеукраїнського дня боротьби з цим захворюванням, який випадає на 20 жовтня, він розповідає, як цю хворобу виявити, як часто обстежуватись та як уберегтися.



Рак не розвивається за дні чи тижні, тому щомісяця бігати до лікаря не варто. Якщо не помічаєте в себе жодних патологій грудей, достатньо щороку ходити на обстеження до мамолога і зробити УЗД. А от жінкам віком 35-50 років слід раз на два роки проходити мамографію, від 50 років – щороку.



Статистика свідчить: з тисячі волинянок, у яких немає скарг, рак виявляють у дев’яти. Причинами раку молочної залози є нервові перенавантаження, стреси, нездорове харчування, гормональні порушення, приймання протизаплідних засобів. Також деякі люди генетично схильні до онкологічного захворювання і мають більш високий ризик розвитку раку.



Мамографія – найефективніший метод ранньої діагностики патології молочної залози, дозволяє виявити пухлини від 0,3 см з достовірністю 75-95%. Дослідження проводять в першу фазу менструального циклу (з 6-го до 12-го дня), відлік ведуть від першого дня менструації.



Окрім того, бажано щомісяця обстежувати себе самостійно. Якщо раніше рак грудей здебільшого виникав у жінок після 35 років, то тепер все частіше захворювання виявляють у жінок, яким не виповнилося ще й 20. Фахівець розповідає, що минулого тижня виявили рак грудей у 19-річної дівчини.



Насамперед, якщо жінка виявила в себе незрозуміле ущільнення у молочній залозі, почервоніння, виділення з соска, деформацію його чи самої молочної залози, одразу має звернутися до фахівця.



У жодному випадку не слід вдаватися до самолікування. На ранніх стадіях рак молочної залози може не спричиняти болю чи яких-небудь інших симптомів. Лише зі зростанням пухлини з’являються зміни, що мають насторожити: ущільнення, припухлість у молочній залозі, поруч з нею чи під пахвою, зміна розміру чи форми молочної залози, виділення із соска, зміна кольору шкіри на залозі чи її зморщення або утворення на зразок лимонної шкірки, відчуття набрякання передпліччя, зміни соска (поглиблення, втягування, дряблість, злущування), збільшення лімфовузлів (під пахвами, над чи під ключицями).



Якщо біль чи набрякання грудей є постійними, це також має насторожити жінку і спонукати відвідати лікаря.



Волинянки нехтують своїм здоров’ям



Анатолій Самусь зазначає, що волинянки не поспішають робити мамографію. Нехтують своїм здоров’ям і знаходять тисячу причин, щоб таки не піти до лікаря.



«Зазвичай виявляємо рак на ранніх стадіях, – розповідає він. – Але є дуже багато жінок, які знають про своє захворювання, але нічого з цим не роблять, не звертаються в онкоцентр. Особливо це стосується жінок із сільської місцевості. Турбуються про роботу, городи, а про себе – в останню чергу. Добре, якщо діти затягнуть в лікарню. Але ж бувають такі випадки, коли лікарі вже нічого не можуть вдіяти, бо надто пізно».



Фахівець каже: страх жінок перед тим, що у них виявлять рак, відріжуть молочну залозу, зупиняє перед кабінетом лікаря. Вони бояться, тому замість кваліфікованої допомоги можуть звертатися до знахарів, цілителів, і коли розуміють, що ці методи не допомагають, а пухлина росте, то тільки тоді вже йдуть до медиків. Дуже часто пацієнтки з пухлинами молочних залоз звертаються уже на занедбаних стадіях – ІІІ та IV. Іноді це може коштувати людині життя. Якщо жінка щось у себе помітила, одразу панікувати не варто. Адже не в усіх лікарі виявляють саме рак. Це можуть бути доброякісні пухлини, кісти.



Однак жінка сама собі робить гірше, коли місяцями відкладає похід до лікаря, переживає і постійно боїться. Так вона тільки погіршує свій стан, бо молочні залози чутливі до гормонів, які виробляються під час стресу, пояснює лікар. Тож якщо жінка виявить хворобу вчасно і на ранній стадії піде до лікаря, тоді її можна прооперувати й тим самим зберегти життя.



«До нас звернувся депутат обласної ради, щоб ми обстежили жінок, які працюють у лікувальних закладах області, – розповідає Анатолій Самусь. – Нам подали списки і ми мали обстежити 2400 жінок, а на огляд прийшло тільки близько 1400. І це ж медичні працівники, з яких мають приклад брати, а вони самі обстежуватися не хочуть. Навіть іти нікуди не треба було, бо ми приїздили до них. Чому ж не обстежитися? На жаль, нехтують своїм здоров’ям і медики».



Цікаво, що не лише жінки хворіють на рак грудей, а й чоловіки. Щороку в Україні діагностують близько ста таких випадків.



За останній рік звернень поменшало



За словами Анатолія Самуся, захворювань на рак молочної залози за останній рік не поменшало, а от кількість звернень жінок значно зменшилась. Наприклад, цьогоріч на Волині обстежили понад 10 тисяч жінок, а у 2018 році – 12 тисяч.



«Помітили, що за останній рік дуже знизився показник обстежень, – розповідає Анатолій Самусь. – Гадаю, це пов’язано з тим, що багато волинянок виїхали на заробітки за кордон. Крім цього, багатьом жінкам з районів бракує грошей навіть на те, щоб приїхати до Луцька на обстеження».



Найнижчі показники – в Любомльському районі. Цьогоріч там обстежилося лише 240 жінок. Якщо в районних центрах є мамографи, то бракує кваліфікованих працівників, які могли б розшифрувати мамограму. Крім цього, ще й волинянки нехтують своїм здоров’ям і неохоче йдуть до лікарів.



«У Любомлі перед початком навчального процесу усі вчительки проходили медогляд. Жодній не провели мамографію, бо у цей час не було кому цього зробити – лаборанта не було на місці. У Маневичах влітку теж мали проблему – обстеження не проводили, бо лікар як не у відпустці був, то за кордон їздив. Лаборант знімки робив, а от висновки не було кому зробити. І ці бідні жінки весь час хвилювалися, не спали ночами, бо не знали, що ж у тому висновку. Вони були змушені їхати до Луцька, щоб дізнатися, чи немає у них раку».



На Волині бракує апаратури



За словами Анатолія Самуся, нині в області функціонує вісім мамографів, три з яких – у онкоцентрі. У жовтні 2014 року лікувальний заклад отримав сучасний стаціонарний цифровий мамограф «Мадіс», виробник – «Радмір» (Харків), та вперше в Україні було переобладнано і встановлено на пересувний автомобіль на базі шасі ЗІЛ-5301БО «Бичок», який дозволяє експлуатувати цей мамограф і в умовах стаціонарного, і пересувного кабінету з виїздом в організації, на підприємства, у міста та села будь-якого району Волині.



Це дуже зручно для жительок віддалених населених пунктів. Пересувна лабораторія дозволяє щороку обстежувати до шести тисяч жінок. Мамографія виявляє зміни в молочних залозах, коли їх не відчуває сама пацієнтка.



Уже другий тиждень пересувна лабораторія працює на території одного з найбільших підприємств Волині. Так, нещодавно фахівці знайшли ущільнення у працівниці підприємства. Виявилося, що це рак молочної залози. Захворювання на ранній стадії, залозу можна зберегти, вирізавши шматок тканини.



«Наше завдання – виявити рак якомога раніше, – розповідає Анатолій Самусь. – Якщо це перша стадія, то 96% людей виліковуються повністю, на другій – 90%. А на четвертій стадії, на жаль, усього 18%».



Лабораторії на колесах дозволяють проводити скринінг молочних залоз у жінок, які не скаржаться на стан здоров’я. Для уточнення чи підтвердження діагнозу їх скеровують в онкодиспансер.



Крім Луцька, мамографи є ще у Нововолинську, Любомлі, Маневичах, Ковелі. Фахівець каже, що мамографів в області бракує. Наприклад, за одну робочу зміну на мамографі слід обстежувати 15 жінок, а в онкодиспансері бувають такі дні, що мамограму проходить 30-40 жінок за день.



Анатолій Самусь стверджує: якби мали більше сучасних цифрових мамографів та УЗД-апаратів, то це дозволило б частіше виявляти рак на ранніх стадіях.



«На жаль, з восьми апаратів, які діють в області, чотири харківського виробництва, які не достатньо хороші. Інша проблема – низька підготовка тих лікарів, які розшифровують мамографічні знімки, – каже він. – Хоч більшість з них були на спеціальних навчаннях, але не достатньо підготовлені».



За словами Анатолія Самуся, мамографи мають бути в усіх поліклініках, пологових та перинатальних центрах.



«Вважаю, що в кожній поліклініці має бути мамограф, аби жінка, яка звернулася до лікаря зі скаргами на нежить чи кашель, могла зробити мамограму. Також в Луцьку обов’язково має бути мамограф у перинатальному центрі, – переконаний фахівець. – Знаєте, іноді жінки лякаються йти в онкодиспансер, їм важко психологічно себе перебороти. Не всі знають, що тут лікуються люди не лише з раком, а й з іншими недугами. Їм важко подолати психологічний бар’єр. Тому обстежитися в перинатальному чи у поліклініці їм було б легше морально».



Тож медики просять волинян бути свідомими й турбуватися про своє здоров’я та звертатися до лікарів тоді, коли ще не сталося невиправного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рак молочної залози – найпоширеніша форма раку у жінок в світі. Лише торік на Волині діагностували 361 випадок цього захворювання, з яких понад півсотні – на занедбаних стадіях.А цьогоріч рак молочної залози виявили уже в 270 волинянок, - пишуть Волинські новини За словами лікаря вищої категорії, завідувача рентгендіагностичного відділення Волинського обласного медичного центру онкології, що пізніше жінка звернеться до фахівця, то менше в неї шансів урятувати своє життя. Адже на ранніх стадіях рак грудей може не спричиняти болю чи інших симптомів. Успішність лікування раку молочної залози повністю залежить від раннього й точного встановлення діагнозу. Тому обстежуватися треба усім, незважаючи на те, турбує щось чи ні.З нагоди Всеукраїнського дня боротьби з цим захворюванням, який випадає на 20 жовтня, він розповідає, як цю хворобу виявити, як часто обстежуватись та як уберегтися.Рак не розвивається за дні чи тижні, тому щомісяця бігати до лікаря не варто. Якщо не помічаєте в себе жодних патологій грудей, достатньо щороку ходити на обстеження до мамолога і зробити УЗД. А от жінкам віком 35-50 років слід раз на два роки проходити мамографію, від 50 років – щороку.Статистика свідчить: з тисячі волинянок, у яких немає скарг, рак виявляють у дев’яти. Причинами раку молочної залози є нервові перенавантаження, стреси, нездорове харчування, гормональні порушення, приймання протизаплідних засобів. Також деякі люди генетично схильні до онкологічного захворювання і мають більш високий ризик розвитку раку.Мамографія – найефективніший метод ранньої діагностики патології молочної залози, дозволяє виявити пухлини від 0,3 см з достовірністю 75-95%. Дослідження проводять в першу фазу менструального циклу (з 6-го до 12-го дня), відлік ведуть від першого дня менструації.Окрім того, бажано щомісяця обстежувати себе самостійно. Якщо раніше рак грудей здебільшого виникав у жінок після 35 років, то тепер все частіше захворювання виявляють у жінок, яким не виповнилося ще й 20. Фахівець розповідає, що минулого тижня виявили рак грудей у 19-річної дівчини.Насамперед, якщо жінка виявила в себе незрозуміле ущільнення у молочній залозі, почервоніння, виділення з соска, деформацію його чи самої молочної залози, одразу має звернутися до фахівця.У жодному випадку не слід вдаватися до самолікування. На ранніх стадіях рак молочної залози може не спричиняти болю чи яких-небудь інших симптомів. Лише зі зростанням пухлини з’являються зміни, що мають насторожити: ущільнення, припухлість у молочній залозі, поруч з нею чи під пахвою, зміна розміру чи форми молочної залози, виділення із соска, зміна кольору шкіри на залозі чи її зморщення або утворення на зразок лимонної шкірки, відчуття набрякання передпліччя, зміни соска (поглиблення, втягування, дряблість, злущування), збільшення лімфовузлів (під пахвами, над чи під ключицями).Якщо біль чи набрякання грудей є постійними, це також має насторожити жінку і спонукати відвідати лікаря.Анатолій Самусь зазначає, що волинянки не поспішають робити мамографію. Нехтують своїм здоров’ям і знаходять тисячу причин, щоб таки не піти до лікаря.«Зазвичай виявляємо рак на ранніх стадіях, – розповідає він. – Але є дуже багато жінок, які знають про своє захворювання, але нічого з цим не роблять, не звертаються в онкоцентр. Особливо це стосується жінок із сільської місцевості. Турбуються про роботу, городи, а про себе – в останню чергу. Добре, якщо діти затягнуть в лікарню. Але ж бувають такі випадки, коли лікарі вже нічого не можуть вдіяти, бо надто пізно».Фахівець каже: страх жінок перед тим, що у них виявлять рак, відріжуть молочну залозу, зупиняє перед кабінетом лікаря. Вони бояться, тому замість кваліфікованої допомоги можуть звертатися до знахарів, цілителів, і коли розуміють, що ці методи не допомагають, а пухлина росте, то тільки тоді вже йдуть до медиків. Дуже часто пацієнтки з пухлинами молочних залоз звертаються уже на занедбаних стадіях – ІІІ та IV. Іноді це може коштувати людині життя. Якщо жінка щось у себе помітила, одразу панікувати не варто. Адже не в усіх лікарі виявляють саме рак. Це можуть бути доброякісні пухлини, кісти.Однак жінка сама собі робить гірше, коли місяцями відкладає похід до лікаря, переживає і постійно боїться. Так вона тільки погіршує свій стан, бо молочні залози чутливі до гормонів, які виробляються під час стресу, пояснює лікар. Тож якщо жінка виявить хворобу вчасно і на ранній стадії піде до лікаря, тоді її можна прооперувати й тим самим зберегти життя.«До нас звернувся депутат обласної ради, щоб ми обстежили жінок, які працюють у лікувальних закладах області, – розповідає Анатолій Самусь. – Нам подали списки і ми мали обстежити 2400 жінок, а на огляд прийшло тільки близько 1400. І це ж медичні працівники, з яких мають приклад брати, а вони самі обстежуватися не хочуть. Навіть іти нікуди не треба було, бо ми приїздили до них. Чому ж не обстежитися? На жаль, нехтують своїм здоров’ям і медики».Цікаво, що не лише жінки хворіють на рак грудей, а й чоловіки. Щороку в Україні діагностують близько ста таких випадків.За останній рік звернень поменшалоЗа словами Анатолія Самуся, захворювань на рак молочної залози за останній рік не поменшало, а от кількість звернень жінок значно зменшилась. Наприклад, цьогоріч на Волині обстежили понад 10 тисяч жінок, а у 2018 році – 12 тисяч.«Помітили, що за останній рік дуже знизився показник обстежень, – розповідає Анатолій Самусь. – Гадаю, це пов’язано з тим, що багато волинянок виїхали на заробітки за кордон. Крім цього, багатьом жінкам з районів бракує грошей навіть на те, щоб приїхати до Луцька на обстеження».Найнижчі показники – в Любомльському районі. Цьогоріч там обстежилося лише 240 жінок. Якщо в районних центрах є мамографи, то бракує кваліфікованих працівників, які могли б розшифрувати мамограму. Крім цього, ще й волинянки нехтують своїм здоров’ям і неохоче йдуть до лікарів.«У Любомлі перед початком навчального процесу усі вчительки проходили медогляд. Жодній не провели мамографію, бо у цей час не було кому цього зробити – лаборанта не було на місці. У Маневичах влітку теж мали проблему – обстеження не проводили, бо лікар як не у відпустці був, то за кордон їздив. Лаборант знімки робив, а от висновки не було кому зробити. І ці бідні жінки весь час хвилювалися, не спали ночами, бо не знали, що ж у тому висновку. Вони були змушені їхати до Луцька, щоб дізнатися, чи немає у них раку».За словами Анатолія Самуся, нині в області функціонує вісім мамографів, три з яких – у онкоцентрі. У жовтні 2014 року лікувальний заклад отримав сучасний стаціонарний цифровий мамограф «Мадіс», виробник – «Радмір» (Харків), та вперше в Україні було переобладнано і встановлено на пересувний автомобіль на базі шасі ЗІЛ-5301БО «Бичок», який дозволяє експлуатувати цей мамограф і в умовах стаціонарного, і пересувного кабінету з виїздом в організації, на підприємства, у міста та села будь-якого району Волині.Це дуже зручно для жительок віддалених населених пунктів. Пересувна лабораторія дозволяє щороку обстежувати до шести тисяч жінок. Мамографія виявляє зміни в молочних залозах, коли їх не відчуває сама пацієнтка.Уже другий тиждень пересувна лабораторія працює на території одного з найбільших підприємств Волині. Так, нещодавно фахівці знайшли ущільнення у працівниці підприємства. Виявилося, що це рак молочної залози. Захворювання на ранній стадії, залозу можна зберегти, вирізавши шматок тканини.«Наше завдання – виявити рак якомога раніше, – розповідає Анатолій Самусь. – Якщо це перша стадія, то 96% людей виліковуються повністю, на другій – 90%. А на четвертій стадії, на жаль, усього 18%».Лабораторії на колесах дозволяють проводити скринінг молочних залоз у жінок, які не скаржаться на стан здоров’я. Для уточнення чи підтвердження діагнозу їх скеровують в онкодиспансер.Крім Луцька, мамографи є ще у Нововолинську, Любомлі, Маневичах, Ковелі. Фахівець каже, що мамографів в області бракує. Наприклад, за одну робочу зміну на мамографі слід обстежувати 15 жінок, а в онкодиспансері бувають такі дні, що мамограму проходить 30-40 жінок за день.Анатолій Самусь стверджує: якби мали більше сучасних цифрових мамографів та УЗД-апаратів, то це дозволило б частіше виявляти рак на ранніх стадіях.«На жаль, з восьми апаратів, які діють в області, чотири харківського виробництва, які не достатньо хороші. Інша проблема – низька підготовка тих лікарів, які розшифровують мамографічні знімки, – каже він. – Хоч більшість з них були на спеціальних навчаннях, але не достатньо підготовлені».За словами Анатолія Самуся, мамографи мають бути в усіх поліклініках, пологових та перинатальних центрах.«Вважаю, що в кожній поліклініці має бути мамограф, аби жінка, яка звернулася до лікаря зі скаргами на нежить чи кашель, могла зробити мамограму. Також в Луцьку обов’язково має бути мамограф у перинатальному центрі, – переконаний фахівець. – Знаєте, іноді жінки лякаються йти в онкодиспансер, їм важко психологічно себе перебороти. Не всі знають, що тут лікуються люди не лише з раком, а й з іншими недугами. Їм важко подолати психологічний бар’єр. Тому обстежитися в перинатальному чи у поліклініці їм було б легше морально».Тож медики просять волинян бути свідомими й турбуватися про своє здоров’я та звертатися до лікарів тоді, коли ще не сталося невиправного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію