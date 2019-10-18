Розповіли про перспективи луцького клубу «Любарт»





Окрім того, вже 20 жовтня вони стартують у Кубку України, де гратимуть проти чернівецького «Лідера», - пише



Однак, розмова кореспондента «5х5» з менеджером «Любарта» Дмитром Пасічником була присвячена не майбутній грі проти чернівчан, а такому собі «близькому знайомству» з цим амбітним луцьким клубом, який ставить перед собою дуже високі цілі.



– Пане Дмитре, нашу розмову хочеться розпочати, так би мовити, з витоків. Отже, з чого створювався ФК «Любарт» (Луцьк)?



– Як це часто буває – збіг випадкових обставин, які відбулися в правильному місці та моменті. Луцька перспективна футзальна команда «Бренд» шукала підтримку для свого розвитку, а в мене, мабуть, була внутрішня готовність спробувати себе як менеджер у спортивному проекті. Ось таке випадкове знайомство з тренером та капітаном «Бренда» та керівником регіональної Асоціації в кінці вересня 2018 року дало старт нашому амбітному проекту. Офіційний день народження клубу – 1 жовтня 2018 року



– Під час створення клубу яка мета була більш пріоритетною – заявити про себе на всеукраїнському рівні чи стати одним з провідних колективів у чемпіонаті Волині?



– Мабуть, у мене та у хлопців (тоді ще – у ФК «Бренд») були трохи різні цілі. Вони хотіли якось хоч трохи стабільності з фінансами, у спортивному розумінні битися на рівних з «Надією» та Ковелем, спробувати себе на українській арені. Мені хотілося і хочеться зробити крутий спортивний проект, а це не стільки спортивний рівень, а скоріше системний результат роботи клубу – дитяча школа, багато глядачів на трибунах, увага аудиторії, сильний бренд – все це повинно дозволити клубу успішно функціонувати.



Зараз ми вже краще розуміємо один одного, та наші цілі збільшуються та одночасно стають амбітнішими!



– Свого часу Волинь на всеукраїнському рівні представляли інші команди, наприклад, «Шанс-Авто». Чи радились Ви з кимось з ветеранів волинського футзалу коли вирішили спробувати свої сили у Другій лізі чемпіонату України?



– Я не місцевий та ніколи не був включений в якісь регіональні спортивні проекти чи турніри. Навіть ніколи до того не був на матчах регіональної Суперліги. Тому, на жаль, просто нікого не знав особисто щоб порадитися.



Але, як показав потім час це було до кращого, бо 90% порад були б типу: «нічого не вийде», «Бренд» – слабка команда», «воно тобі взагалі для чого?» (я їх отримав вже в процесі сезону )



Я їздив за порадами в «Сокіл» та «Ураган», спілкувався з Гримайлом (Володимир Гримайло – віце-президент Асоціації футзалу України. – А. Т.).



– У минулому сезоні «Любарт» дебютував у Другій лізі та запам’ятався тим, що робив піар-кампанію на своїх матчах, чого не робила жодна команда в чемпіонаті (якщо не брати до уваги FAVBET Екстра-лігу). Чим здивує «Любарт» у новому сезоні?



– Ось це я і називаю «крутий проект»: робити це не дешево і організаційно не легко, та й зі спортивною точки зору не доцільно. Але ми ж не всі. Ми маємо дуже високу планку – хочемо, що гра була як шоу, щось типу НБА, тому будемо займатися експериментами і далі. Дивитися що подобається людям. Ідей дуже багато. Питання навіть не у грошах, а в людях. У Луцьку наприклад немає команди черлідерів, зараз шукаємо навіть в інших містах. Але хочеться, щоб це були місцеві, однак не знайшли поки тих, кому це цікаво.



Одним словом готуємо сюрпризи на сезон Другої ліги. Будемо працювати з різними аудиторіями: діти, дівчата, фани.



– Під час міжсезоння «Любарт» буквально підірвав інформаційний простір, запросивши до себе такого відомого футзаліста та тренера як Сергій Піддубний. Як Вам вдалося запросити Сергія Олександровича працювати в Луцьку?



– Що тут сказати – «Любарту» справді пофартило. Я сам на нього вийшов, бо знав, що закінчився сезон, і він повернувся в Україну, і запропонував разом з нашим головним тренером Назаром Бугайчуком пообідати та познайомитися. Ми йому все розказали про наш проект: про цілі та плани. Що не виходить і щоб хотілося б. На зустрічі стало зрозуміло, що Сергій Піддубний – легенда футзалу, як то кажуть, «наша людина»! В нього спочатку ідея, потім гроші, його мотивують амбітні цілі та бажання зробити щось круте, а не просто заробити на одну тисячу більше. Так ми його прийняли в нашу сім’ю. Він відповідає в клубі за всю спортивну частину, а Бугайчук залишається тренером. Я виконую виключно адміністративні завдання та відповідаю за стратегію, не вмішуюсь та не впливаю на їх спортивні рішення. Тобто, я ідеальний генеральний менеджер. І взагалі вважаю, що в нас справжня молода «dream team», якій під силу все.



– Враховуючи таке кадрове підсилення, які будуть задачі у «Любарта» на новий сезон?



– Ми на 99% зберегли минулорічний склад, плюс є підсилення, про які ми повідомляли влітку. Є ціль спортивна – «Фінал чотирьох» Другої ліги, у Кубку України – дійти до матчів проти команд FAVBET Екстра-ліги, виграти регіональну Суперлігу. Виконавши їх, ми можемо бути впевнені, що будемо конкурентними в Першій лізі. Є ціль інша – розбудовувати системно клуб. Якщо чесно, навіть важко сказати, яка важливіша.



– У розмові з кореспондентом «5х5» Сергій Піддубний сказав, що через три роки хоче грати у складі «Любарта» у FAVBET Екстра-лізі. Як Ви вважаєте, це реально зробити?



– Як мінімум є така мрія, і ціль ми таку собі разом з Назаром і Сергієм поставили. Ми розробили план роботи на 3 роки: що нам треба зробити, щоб клуб відповідав рівню FAVBET Екстра-лізі по грі та що обов’язково по інфраструктурі, щоб це не було на один рік. Почали його реалізувати. А далі побачимо, це ж життя – є дуже багато факторів, які не впливають і можуть пришвидшити чи сповільнити рух.



– Давайте поговоримо про структуру ФК «Любарт». Почнемо з дорослих команд. Основний склад команди – це, здебільшого, молоді гравці, чи не так?



– Середній вік гравців – 23 роки. Всі місцеві, волинські. Це наша стратегія. Ми так і далі будемо продовжувати – намагатися виховувати своїх гравців. В Луцьку хороші футбольні школи – будемо звідти черпати кадри. Впевнений, що наші майбутні успіхи та системний підхід буде привабливим для молодих гравців, і вони будуть обирати футзал. Крім того, будуємо свою школу, це не просте завдання. В нас є хороший молодий тренер Олександр Лисенко, будемо залучати інших. Впевнений, що під наглядом Сергія Піддубного виховаємо цілу плеяду молодих футзалістів, які будуть грати і за збірну, і Лізі чемпіонів!



– На Кубку «Волинської газети» «Любарт» був представлений двома командами. Що можете сказати про «Любарт-2»?



– На Кубку «Волинської газети» це був дебют нашої другої команди . Це частинка нашої вертикалі. В майбутньому це буде наш аналог команди U-19. А зараз це всі перспективні молоді гравці, а також гравці на перегляді та гравці основної команди, яким потрібен постійна практика. Вона буде виступати і в регулярному чемпіонаті Волині.



– Відомо, що «Любарт» вже має кілька дитячих команд. Скільки дітей зараз займаються у клубі, і в яких вікових категоріях?



– Повноцінна школа ще формується, зараз у нас під крилом біля 70 дітей. Якісь категорії мають навіть кілька груп , якісь формуємо зараз. Але план мати всі категорії – від 5 до 17. Знову ж таки, життя покаже як це вийде в нас . Є план, він діє. У дитячому футзалі/футболі конкуренція величезна, через те, що це бізнес за батьківські гроші. Будемо шукати тут свою особливу нішу.



– «Любарт» (U-15), наскільки нам відомо, планує у нинішньому сезоні грати у чемпіонаті України (U-15) серед команд Першої ліги. Чому не ризикнули заявитись у Вищу лігу?



– Ми нікуди не поспішаємо, будемо йти поступово. Рішення приймали тренери, виходячи з готовності команди. Для нас це головна дитяча команда. Будемо їй приділяти підвищену увагу.



– Чи стоїть завдання перед юнацькою командою «Любарта» в перспективі спробувати свої сили у Юнацькій Екстра-лізі?



– Ми бачимо два варіанти: або грати у Юнацькій Екстра-лізі, або брати участь у чемпіонаті області (тобто, йти шляхом, яким «Сокіл» пішов). Будемо дивитися, це ж для нас питання не цього сезону.



– Чи планується участь дитячих команд «Любарта» у чемпіонаті України в інших вікових категоріях?



– Будемо у чемпіонаті України (U-11) (до речі, там дуже цікава компанія підбирається, і «Любарту» доведеться поборотись, аби вийти до топ-16! – А. Т.).



– Волинський футзал зараз на підйомі, що видно по виступах «Любарта», а також жіночої команди «Ладомир». Чи планується ввести у структуру клубу жіночу команду?



– У Луцьку є непогана команда «Легіон». Вони роблять гарну роботу. Думаю, на сьогодні мати дві жіночі команди в місті немає сенсу. Але якусь спільну акцію можемо зробити. Але в них своя структура, стратегія, не хочу їм нав’язувати своє бачення.



– Що потрібно волинському футзалу, щоб цей попит серед вболівальників на гру у форматі 5х5 був не якимось миттєвим явищем, а постійним?



– Тут нам ще працювати і працювати. Зараз є більше попит на участь зимою в турнірах, бо вони гарно організовані та цікаві. З вболівальниками ще треба працювати, треба їх залучати, показувати, що футзал – це крутий спорт та шоу. Над чим і працюємо в міру можливостей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого сезону луцький «Любарт» гучно заявив про себе у чемпіонаті України серед команд Другої ліги. У цьому сезоні лучани теж гратимуть у Другій лізі.Окрім того, вже 20 жовтня вони стартують у Кубку України, де гратимуть проти чернівецького «Лідера», - пише футзальний портал «5х5». Однак, розмова кореспондента «5х5» з менеджером «Любарта»була присвячена не майбутній грі проти чернівчан, а такому собі «близькому знайомству» з цим амбітним луцьким клубом, який ставить перед собою дуже високі цілі.– Як це часто буває – збіг випадкових обставин, які відбулися в правильному місці та моменті. Луцька перспективна футзальна команда «Бренд» шукала підтримку для свого розвитку, а в мене, мабуть, була внутрішня готовність спробувати себе як менеджер у спортивному проекті. Ось таке випадкове знайомство з тренером та капітаном «Бренда» та керівником регіональної Асоціації в кінці вересня 2018 року дало старт нашому амбітному проекту. Офіційний день народження клубу – 1 жовтня 2018 року– Мабуть, у мене та у хлопців (тоді ще – у ФК «Бренд») були трохи різні цілі. Вони хотіли якось хоч трохи стабільності з фінансами, у спортивному розумінні битися на рівних з «Надією» та Ковелем, спробувати себе на українській арені. Мені хотілося і хочеться зробити крутий спортивний проект, а це не стільки спортивний рівень, а скоріше системний результат роботи клубу – дитяча школа, багато глядачів на трибунах, увага аудиторії, сильний бренд – все це повинно дозволити клубу успішно функціонувати.Зараз ми вже краще розуміємо один одного, та наші цілі збільшуються та одночасно стають амбітнішими!– Я не місцевий та ніколи не був включений в якісь регіональні спортивні проекти чи турніри. Навіть ніколи до того не був на матчах регіональної Суперліги. Тому, на жаль, просто нікого не знав особисто щоб порадитися.Але, як показав потім час це було до кращого, бо 90% порад були б типу: «нічого не вийде», «Бренд» – слабка команда», «воно тобі взагалі для чого?» (я їх отримав вже в процесі сезону )Я їздив за порадами в «Сокіл» та «Ураган», спілкувався з Гримайлом (Володимир Гримайло – віце-президент Асоціації футзалу України. – А. Т.).– Ось це я і називаю «крутий проект»: робити це не дешево і організаційно не легко, та й зі спортивною точки зору не доцільно. Але ми ж не всі. Ми маємо дуже високу планку – хочемо, що гра була як шоу, щось типу НБА, тому будемо займатися експериментами і далі. Дивитися що подобається людям. Ідей дуже багато. Питання навіть не у грошах, а в людях. У Луцьку наприклад немає команди черлідерів, зараз шукаємо навіть в інших містах. Але хочеться, щоб це були місцеві, однак не знайшли поки тих, кому це цікаво.Одним словом готуємо сюрпризи на сезон Другої ліги. Будемо працювати з різними аудиторіями: діти, дівчата, фани.– Що тут сказати – «Любарту» справді пофартило. Я сам на нього вийшов, бо знав, що закінчився сезон, і він повернувся в Україну, і запропонував разом з нашим головним тренером Назаром Бугайчуком пообідати та познайомитися. Ми йому все розказали про наш проект: про цілі та плани. Що не виходить і щоб хотілося б. На зустрічі стало зрозуміло, що Сергій Піддубний – легенда футзалу, як то кажуть, «наша людина»! В нього спочатку ідея, потім гроші, його мотивують амбітні цілі та бажання зробити щось круте, а не просто заробити на одну тисячу більше. Так ми його прийняли в нашу сім’ю. Він відповідає в клубі за всю спортивну частину, а Бугайчук залишається тренером. Я виконую виключно адміністративні завдання та відповідаю за стратегію, не вмішуюсь та не впливаю на їх спортивні рішення. Тобто, я ідеальний генеральний менеджер. І взагалі вважаю, що в нас справжня молода «dream team», якій під силу все.– Ми на 99% зберегли минулорічний склад, плюс є підсилення, про які ми повідомляли влітку. Є ціль спортивна – «Фінал чотирьох» Другої ліги, у Кубку України – дійти до матчів проти команд FAVBET Екстра-ліги, виграти регіональну Суперлігу. Виконавши їх, ми можемо бути впевнені, що будемо конкурентними в Першій лізі. Є ціль інша – розбудовувати системно клуб. Якщо чесно, навіть важко сказати, яка важливіша.– Як мінімум є така мрія, і ціль ми таку собі разом з Назаром і Сергієм поставили. Ми розробили план роботи на 3 роки: що нам треба зробити, щоб клуб відповідав рівню FAVBET Екстра-лізі по грі та що обов’язково по інфраструктурі, щоб це не було на один рік. Почали його реалізувати. А далі побачимо, це ж життя – є дуже багато факторів, які не впливають і можуть пришвидшити чи сповільнити рух.– Середній вік гравців – 23 роки. Всі місцеві, волинські. Це наша стратегія. Ми так і далі будемо продовжувати – намагатися виховувати своїх гравців. В Луцьку хороші футбольні школи – будемо звідти черпати кадри. Впевнений, що наші майбутні успіхи та системний підхід буде привабливим для молодих гравців, і вони будуть обирати футзал. Крім того, будуємо свою школу, це не просте завдання. В нас є хороший молодий тренер Олександр Лисенко, будемо залучати інших. Впевнений, що під наглядом Сергія Піддубного виховаємо цілу плеяду молодих футзалістів, які будуть грати і за збірну, і Лізі чемпіонів!– На Кубку «Волинської газети» це був дебют нашої другої команди . Це частинка нашої вертикалі. В майбутньому це буде наш аналог команди U-19. А зараз це всі перспективні молоді гравці, а також гравці на перегляді та гравці основної команди, яким потрібен постійна практика. Вона буде виступати і в регулярному чемпіонаті Волині.– Відомо, що «Любарт» вже має кілька дитячих команд. Скільки дітей зараз займаються у клубі, і в яких вікових категоріях?– Повноцінна школа ще формується, зараз у нас під крилом біля 70 дітей. Якісь категорії мають навіть кілька груп , якісь формуємо зараз. Але план мати всі категорії – від 5 до 17. Знову ж таки, життя покаже як це вийде в нас . Є план, він діє. У дитячому футзалі/футболі конкуренція величезна, через те, що це бізнес за батьківські гроші. Будемо шукати тут свою особливу нішу.– Ми нікуди не поспішаємо, будемо йти поступово. Рішення приймали тренери, виходячи з готовності команди. Для нас це головна дитяча команда. Будемо їй приділяти підвищену увагу.– Ми бачимо два варіанти: або грати у Юнацькій Екстра-лізі, або брати участь у чемпіонаті області (тобто, йти шляхом, яким «Сокіл» пішов). Будемо дивитися, це ж для нас питання не цього сезону.– Будемо у чемпіонаті України (U-11) (до речі, там дуже цікава компанія підбирається, і «Любарту» доведеться поборотись, аби вийти до топ-16! – А. Т.).– У Луцьку є непогана команда «Легіон». Вони роблять гарну роботу. Думаю, на сьогодні мати дві жіночі команди в місті немає сенсу. Але якусь спільну акцію можемо зробити. Але в них своя структура, стратегія, не хочу їм нав’язувати своє бачення.– Тут нам ще працювати і працювати. Зараз є більше попит на участь зимою в турнірах, бо вони гарно організовані та цікаві. З вболівальниками ще треба працювати, треба їх залучати, показувати, що футзал – це крутий спорт та шоу. Над чим і працюємо в міру можливостей.

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