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У Луцьку невідомі пошкодили автівку: на місці інциденту працювали вибухотехніки

У Луцьку невідомі пошкодили автівку: на місці інциденту працювали вибухотехніки
У Луцьку на вулиці Шевченка, біля повороту на Ковельську, невідомі пошкодили автівку.

Про Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

А згодом ситуацію прокоментували у пресслужбі поліції Волині.

Так, у поліцію зателефонував 33-річний чоловік і повідомив про пошкоджений автомобіль Renault Megane.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Небезпечних предметів чи речовин не виявили. Потерпілих у цьому інциденті немає, життю та здоров'ю людей нічого не загрожує.

Перевірка триває.

Користувач Illya Zh у групі "АвтоАндони Луцька" у Facebook написав: "Стоїть собі обстріляний меган на красному" та додав фото авто.

У Луцьку невідомі пошкодили автівку: на місці інциденту працювали вибухотехніки
У Луцьку невідомі пошкодили автівку: на місці інциденту працювали вибухотехніки
У Луцьку невідомі пошкодили автівку: на місці інциденту працювали вибухотехніки
У Луцьку невідомі пошкодили автівку: на місці інциденту працювали вибухотехніки

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Теги: авто, пошкодження, Луцьк
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