У Луцьку невідомі пошкодили автівку: на місці інциденту працювали вибухотехніки
Сьогодні, 15:09
У Луцьку на вулиці Шевченка, біля повороту на Ковельську, невідомі пошкодили автівку.
Про Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
А згодом ситуацію прокоментували у пресслужбі поліції Волині.
Так, у поліцію зателефонував 33-річний чоловік і повідомив про пошкоджений автомобіль Renault Megane.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Небезпечних предметів чи речовин не виявили. Потерпілих у цьому інциденті немає, життю та здоров'ю людей нічого не загрожує.
Перевірка триває.
Користувач Illya Zh у групі "АвтоАндони Луцька" у Facebook написав: "Стоїть собі обстріляний меган на красному" та додав фото авто.
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Про Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
А згодом ситуацію прокоментували у пресслужбі поліції Волині.
Так, у поліцію зателефонував 33-річний чоловік і повідомив про пошкоджений автомобіль Renault Megane.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Небезпечних предметів чи речовин не виявили. Потерпілих у цьому інциденті немає, життю та здоров'ю людей нічого не загрожує.
Перевірка триває.
Користувач Illya Zh у групі "АвтоАндони Луцька" у Facebook написав: "Стоїть собі обстріляний меган на красному" та додав фото авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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