У Луцьку невідомі пошкодили автівку: на місці інциденту працювали вибухотехніки

У Луцьку на вулиці Шевченка, біля повороту на Ковельську, невідомі пошкодили автівку.Простало відомо з власних джерел.А згодом ситуацію прокоментували у пресслужбі поліції Волині.Так, у поліцію зателефонував 33-річний чоловік і повідомив про пошкоджений автомобіль Renault Megane.На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Небезпечних предметів чи речовин не виявили. Потерпілих у цьому інциденті немає, життю та здоров'ю людей нічого не загрожує.Перевірка триває.Користувачу групі "АвтоАндони Луцька" у Facebook написав: "Стоїть собі обстріляний меган на красному" та додав фото авто.