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Лучанка зливала на дорогу нечистоти. ФОТО

Лучанка зливала на дорогу нечистоти. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській зловили порушницю, яка забруднювала тротуар та дорогу нечистоти.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.

Відтак, на порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ст.152 КУпАП.

Штраф за такі дії – від 340 до 1360 грн. Також інспектор зобов'язав порушника негайно очистити вулицю від скидів.

Лучанка зливала на дорогу нечистоти. ФОТО
Лучанка зливала на дорогу нечистоти. ФОТО
Лучанка зливала на дорогу нечистоти. ФОТО
Лучанка зливала на дорогу нечистоти. ФОТО
Лучанка зливала на дорогу нечистоти. ФОТО

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Теги: нечистоти, Луцьк
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Коментарі 1
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За таке відношення до довкілля ,повинен бути штаф у декілька тисяч гривень ,тожді таке бидло буде думати головою .
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