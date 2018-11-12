Лучанка зливала на дорогу нечистоти. ФОТО
Сьогодні, 16:12
У Луцьку на вулиці Львівській зловили порушницю, яка забруднювала тротуар та дорогу нечистоти.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
Відтак, на порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ст.152 КУпАП.
Штраф за такі дії – від 340 до 1360 грн. Також інспектор зобов'язав порушника негайно очистити вулицю від скидів.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.
Відтак, на порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ст.152 КУпАП.
Штраф за такі дії – від 340 до 1360 грн. Також інспектор зобов'язав порушника негайно очистити вулицю від скидів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
За таке відношення до довкілля ,повинен бути штаф у декілька тисяч гривень ,тожді таке бидло буде думати головою .
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