Лучанка зливала на дорогу нечистоти. ФОТО





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.



Відтак, на порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ст.152 КУпАП.



Штраф за такі дії – від 340 до 1360 грн. Також інспектор зобов'язав порушника негайно очистити вулицю від скидів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській зловили порушницю, яка забруднювала тротуар та дорогу нечистоти.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у Facebook.Відтак, на порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ст.152 КУпАП.Штраф за такі дії – від 340 до 1360 грн. Також інспектор зобов'язав порушника негайно очистити вулицю від скидів.

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