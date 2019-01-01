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У Чехії бус з українцями потрапив у аварію: постраждали 10 людей. ФОТО

У Чехії бус з українцями потрапив у аварію: постраждали 10 людей. ФОТО
У Чехії на трасі до Брно перекинувся мікроавтобус із українцями.

Про це повідомили у пресслужбі Пожежної частини Південно-Моравського краю - пише ТСН.

"Сьогодні (20 жовтня - прим.ред.) вранці сталася аварія мікроавтобуса на трасі I/50 біля Несовіце в районі Вишкова", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в мікроавтобусі їхали 12 осіб.

Унаслідок аварії 10 пасажирів отримали поранення, яким надали медичну допомогу.

Наразі всі обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, напередодні, 18 жовтня, в Угорщині розбився бус із українцями. Водій мікроавтобуса Mercedes у результаті перевищення швидкості не впорався з керуванням транспортним засобом, на перехресті з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. В результаті ДТП постраждали 10 громадян України: 6 осіб отримали важкі травми, 4 - легкі.

У Чехії бус з українцями потрапив у аварію: постраждали 10 людей. ФОТО
У Чехії бус з українцями потрапив у аварію: постраждали 10 людей. ФОТО
У Чехії бус з українцями потрапив у аварію: постраждали 10 людей. ФОТО

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Теги: бус, аварія, Чехія
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