У Чехії бус з українцями потрапив у аварію: постраждали 10 людей. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі Пожежної частини Південно-Моравського краю - пише



"Сьогодні (20 жовтня - прим.ред.) вранці сталася аварія мікроавтобуса на трасі I/50 біля Несовіце в районі Вишкова", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, в мікроавтобусі їхали 12 осіб.



Унаслідок аварії 10 пасажирів отримали поранення, яким надали медичну допомогу.



Наразі всі обставини аварії встановлюють правоохоронці.



Нагадаємо, напередодні, 18 жовтня, в Угорщині розбився бус із українцями. Водій мікроавтобуса Mercedes у результаті перевищення швидкості не впорався з керуванням транспортним засобом, на перехресті з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. В результаті ДТП постраждали 10 громадян України: 6 осіб отримали важкі травми, 4 - легкі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чехії на трасі до Брно перекинувся мікроавтобус із українцями.Про це повідомили у пресслужбі Пожежної частини Південно-Моравського краю - пише ТСН "Сьогодні (20 жовтня - прим.ред.) вранці сталася аварія мікроавтобуса на трасі I/50 біля Несовіце в районі Вишкова", - йдеться у повідомленні.Як зазначається, в мікроавтобусі їхали 12 осіб.Унаслідок аварії 10 пасажирів отримали поранення, яким надали медичну допомогу.Наразі всі обставини аварії встановлюють правоохоронці.Нагадаємо, напередодні, 18 жовтня, в Угорщині розбився бус із українцями. Водій мікроавтобуса Mercedes у результаті перевищення швидкості не впорався з керуванням транспортним засобом, на перехресті з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. В результаті ДТП постраждали 10 громадян України: 6 осіб отримали важкі травми, 4 - легкі.

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