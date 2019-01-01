У Володимирі – змагання з мотокросу. ФОТО





Захід стартував 20 жовтня о 10:30, - пише



Спортивний захід присвятили 77-ій річниці створення УПА, Дню захисника України і Дню Збройних сил України. Організатори змагань – ГО “Віраж” та Товариство сприяння обороні України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На околиці Володимира-Волинського розпочалися змагання з мотокросу серед спортсменів України різних вікових категорій від початківців до майстрів спорту.Захід стартував 20 жовтня о 10:30, - пише Буг. Спортивний захід присвятили 77-ій річниці створення УПА, Дню захисника України і Дню Збройних сил України. Організатори змагань – ГО “Віраж” та Товариство сприяння обороні України.

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