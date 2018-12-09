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Назвали найнебезпечніші ділянки дороги в районі на Волині

Назвали найнебезпечніші ділянки дороги в районі на Волині
У Ківерцівській райдержадміністрації обговорили безпеку дорожнього руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі області, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів і пішоходів.

Про це інформують на сайті Ківерцівської РДА.

На території Ківерцівського району Волинської області за інформацією отриманою під час моніторингу інформаційної підсистеми Національної поліції виявлено наступні аварійно – небезпечні ділянки автомобільних доріг та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод:

- насалені пункти с. Звірів, с. Дерно - с. Кадище, що розташовані по автодорозі Н-22;

- с. Прилуцьке по автодорозі М-19;

- с. Жидичин у напрямку с. Княгининок, Луцького р-ну по автодорозі М-19;

- с. Дачне виїзд на міст у напрямку м. Ковель, розташований на перехресті автодоріг М-14 та М-19;

- населені пункти від с. Сокиричі до с. Тростянець, що розташовані по автодорозі Р-14.

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Теги: Ківерцівщина, дорога, аварійність, небезпека
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