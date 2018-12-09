Назвали найнебезпечніші ділянки дороги в районі на Волині





Про це інформують на сайті



На території Ківерцівського району Волинської області за інформацією отриманою під час моніторингу інформаційної підсистеми Національної поліції виявлено наступні аварійно – небезпечні ділянки автомобільних доріг та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод:



- насалені пункти с. Звірів, с. Дерно - с. Кадище, що розташовані по автодорозі Н-22;



- с. Прилуцьке по автодорозі М-19;



- с. Жидичин у напрямку с. Княгининок, Луцького р-ну по автодорозі М-19;



- с. Дачне виїзд на міст у напрямку м. Ковель, розташований на перехресті автодоріг М-14 та М-19;



- населені пункти від с. Сокиричі до с. Тростянець, що розташовані по автодорозі Р-14.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівській райдержадміністрації обговорили безпеку дорожнього руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі області, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів і пішоходів.Про це інформують на сайті Ківерцівської РДА На території Ківерцівського району Волинської області за інформацією отриманою під час моніторингу інформаційної підсистеми Національної поліції виявлено наступні аварійно – небезпечні ділянки автомобільних доріг та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод:- насалені пункти с. Звірів, с. Дерно - с. Кадище, що розташовані по автодорозі Н-22;- с. Прилуцьке по автодорозі М-19;- с. Жидичин у напрямку с. Княгининок, Луцького р-ну по автодорозі М-19;- с. Дачне виїзд на міст у напрямку м. Ковель, розташований на перехресті автодоріг М-14 та М-19;- населені пункти від с. Сокиричі до с. Тростянець, що розташовані по автодорозі Р-14.

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