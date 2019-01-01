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Волинське село – одне з найкращих в Україні

Волинське село – одне з найкращих в Україні
Село Старий Порицьк Іваничівського району за результатами проекту «Сільський ревізор» визнано найкращим у номінації "сільська медицина".

Про це йдеться на офіційному сайті Павлівської громади.

«Сільський Ревізор» – соціальний проект про українське село. Команда щомісяця на декілька днів поселяється в обраному селі, спілкується з його жителями, проводить ревізію об’єктів соціальної інфраструктури та за результатами оцінки читачів обирає село року.

Жителі села Старий Порицьк вирішили позмагатися у цьому проекті, і громаді пощастило стати його учасниками. Після проведеної ревізії закладів освіти, медицини, культури, старостату та місцевого підприємства їх запросили на урочисте підбиття підсумків. В селі Омельники на Полтавщині відбулась церемонія нагородження переможців «Села року 2019».

Серед проревізованих десяти різних населених пунктів з різних куточків України «Сільський ревізор» присудив одну із номінацій «краща медицина» та подарунковий сертифікат на суму 10 тисяч грн саме селу Старий Порицьк.

Спеціальними призами в різних номінаціях та подарунками відзначили також підприємства, які докладають великі зусилля для розвитку українських сіл. Звання «Соціально відповідальний інвестор року в 2019 році» отримало ТОВ «Старий Порицьк».

Волинське село – одне з найкращих в Україні

Волинське село – одне з найкращих в Україні
Волинське село – одне з найкращих в Україні
Волинське село – одне з найкращих в Україні
Волинське село – одне з найкращих в Україні
Волинське село – одне з найкращих в Україні
Волинське село – одне з найкращих в Україні
Волинське село – одне з найкращих в Україні

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Теги: Старий Порицьк, сільська медицина, сільський ревізор
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