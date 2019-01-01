Волинське село – одне з найкращих в Україні





Про це йдеться на офіційному сайті



«Сільський Ревізор» – соціальний проект про українське село. Команда щомісяця на декілька днів поселяється в обраному селі, спілкується з його жителями, проводить ревізію об’єктів соціальної інфраструктури та за результатами оцінки читачів обирає село року.



Жителі села Старий Порицьк вирішили позмагатися у цьому проекті, і громаді пощастило стати його учасниками. Після проведеної ревізії закладів освіти, медицини, культури, старостату та місцевого підприємства їх запросили на урочисте підбиття підсумків. В селі Омельники на Полтавщині відбулась церемонія нагородження переможців «Села року 2019».



Серед проревізованих десяти різних населених пунктів з різних куточків України «Сільський ревізор» присудив одну із номінацій «краща медицина» та подарунковий сертифікат на суму 10 тисяч грн саме селу Старий Порицьк.



Спеціальними призами в різних номінаціях та подарунками відзначили також підприємства, які докладають великі зусилля для розвитку українських сіл. Звання «Соціально відповідальний інвестор року в 2019 році» отримало ТОВ «Старий Порицьк».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Село Старий Порицьк Іваничівського району за результатами проекту «Сільський ревізор» визнано найкращим у номінації "сільська медицина".Про це йдеться на офіційному сайті Павлівської громади «Сільський Ревізор» – соціальний проект про українське село. Команда щомісяця на декілька днів поселяється в обраному селі, спілкується з його жителями, проводить ревізію об’єктів соціальної інфраструктури та за результатами оцінки читачів обирає село року.Жителі села Старий Порицьк вирішили позмагатися у цьому проекті, і громаді пощастило стати його учасниками. Після проведеної ревізії закладів освіти, медицини, культури, старостату та місцевого підприємства їх запросили на урочисте підбиття підсумків. В селі Омельники на Полтавщині відбулась церемонія нагородження переможців «Села року 2019».Серед проревізованих десяти різних населених пунктів з різних куточків України «Сільський ревізор» присудив одну із номінацій «краща медицина» та подарунковий сертифікат на суму 10 тисяч грн саме селу Старий Порицьк.Спеціальними призами в різних номінаціях та подарунками відзначили також підприємства, які докладають великі зусилля для розвитку українських сіл. Звання «Соціально відповідальний інвестор року в 2019 році» отримало ТОВ «Старий Порицьк».

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