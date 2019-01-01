У Волиньраді розроблять антикорупційну програму





Про це інформує



Це питання порушили під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією 17 жовтня.



Члени комісії рекомендували підтримати проєкт рішення про підготовку проєкту антикорупційної програми Волинської обласної ради на 2019-2021 роки. Також планують затвердити склад Комісії з оцінки корупційних ризиків у Волинській обласній раді. Комісії доручать:



- впродовж 30 днів провести оцінку корупційних ризиків у Волинській облраді та підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків;

- розробити проект Антикорупційної програми Волинської обласної ради на 2019-2021 роки.



До складу комісії рекомендували ввести: заступника голови облради Романа Карпюка (голова комісії); заступника керуючого справами – начальника відділу з питань організаційного забезпечення діяльності ради Олександра Ляшка (заступник голови комісії); консультанта з питань запобігання та виявлення корупції відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради Ірину Прус (секретар комісії); начальника відділу з питань фінансово-господарського забезпечення діяльності ради Олену Мельничук, начальника відділу з питань кадрового забезпечення діяльності ради Антоніну Яковчук, радника першого заступника голови обласної ради Михайла Щура, начальника відділу з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери виконавчого апарату обласної ради Галину Карнаухову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Антикорупційну програму обласної ради на 2019-2021 роки розроблятиме комісія з оцінки корупційних ризиків.Про це інформує ІА Волинські Новини Це питання порушили під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією 17 жовтня.Члени комісії рекомендували підтримати проєкт рішення про підготовку проєкту антикорупційної програми Волинської обласної ради на 2019-2021 роки. Також планують затвердити склад Комісії з оцінки корупційних ризиків у Волинській обласній раді. Комісії доручать:- впродовж 30 днів провести оцінку корупційних ризиків у Волинській облраді та підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків;- розробити проект Антикорупційної програми Волинської обласної ради на 2019-2021 роки.До складу комісії рекомендували ввести: заступника голови облради(голова комісії); заступника керуючого справами – начальника відділу з питань організаційного забезпечення діяльності ради(заступник голови комісії); консультанта з питань запобігання та виявлення корупції відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради(секретар комісії); начальника відділу з питань фінансово-господарського забезпечення діяльності ради, начальника відділу з питань кадрового забезпечення діяльності ради, радника першого заступника голови обласної ради, начальника відділу з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери виконавчого апарату обласної ради

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