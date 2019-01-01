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На Київщині під час затримання раптово помер підозрюваний

На Київщині під час затримання раптово помер підозрюваний
У селищі Баришівка Київської області підозрюваний у хуліганстві раптово помер під час затримання поліцейськими.

Інцидент стався вранці у суботу, 19 жовтня. Про це інформують в обласному управлінні Національної поліції.

За даними поліції, 33-річний чоловік влаштував бійку в будинку, під час якої потрощив меблі, поранив ножем брата дружини, а потім втік на автомобілі.

Для його затримання у Київській області ввели план-перехоплення. Коли його розшукали, він чинив опір та накинувся на поліцейських із ножем.

Після того як поліцейські його знешкодили, затриманому поступово ставало зле. Викликані медики зі швидкої не змогли врятувати чоловіка.

У поліції зауважили, що на тілі померлого не виявили ніяких тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) та за частиною 1 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Про смерть затриманого повідомлено прокуратуру та ДБР.

На Київщині під час затримання раптово помер підозрюваний

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Теги: поліція, підозрюваний, затримання, смерть
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