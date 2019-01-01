На Київщині під час затримання раптово помер підозрюваний





Інцидент стався вранці у суботу, 19 жовтня. Про це інформують в обласному управлінні



За даними поліції, 33-річний чоловік влаштував бійку в будинку, під час якої потрощив меблі, поранив ножем брата дружини, а потім втік на автомобілі.



Для його затримання у Київській області ввели план-перехоплення. Коли його розшукали, він чинив опір та накинувся на поліцейських із ножем.



Після того як поліцейські його знешкодили, затриманому поступово ставало зле. Викликані медики зі швидкої не змогли врятувати чоловіка.



У поліції зауважили, що на тілі померлого не виявили ніяких тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) та за частиною 1 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.



Про смерть затриманого повідомлено прокуратуру та ДБР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Баришівка Київської області підозрюваний у хуліганстві раптово помер під час затримання поліцейськими.Інцидент стався вранці у суботу, 19 жовтня. Про це інформують в обласному управлінні Національної поліції За даними поліції, 33-річний чоловік влаштував бійку в будинку, під час якої потрощив меблі, поранив ножем брата дружини, а потім втік на автомобілі.Для його затримання у Київській області ввели план-перехоплення. Коли його розшукали, він чинив опір та накинувся на поліцейських із ножем.Після того як поліцейські його знешкодили, затриманому поступово ставало зле. Викликані медики зі швидкої не змогли врятувати чоловіка.У поліції зауважили, що на тілі померлого не виявили ніяких тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) та за частиною 1 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.Про смерть затриманого повідомлено прокуратуру та ДБР.

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