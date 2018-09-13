У селі біля Луцька облагородили територію біля джерела. ФОТО





А ще не так давно воно ледве жевріло, нагадувало, власне, струмок. Про це йдеться на сайті



Чотири роки тому силами Луцького міжрайонного управління водного господарства та місцевих підприємців, активістів, настоятеля воротнівського Свято-Успенського храму отця Михаїла було проведено комплекс робіт з відновленння та облагородження природного джерела. Згодом його освятили і вперше за багато років люди змогли набрати тут святої водички.



Нещодавно добра справа з упорядкування джерела була продовжена коштом бюджету Підгайцівської ОТГ. Сьогодні місток та сходи з поручнями, що ведуть до водойми, з'єднують площадки з твердим покриттям.



Дорога до джерела висипана щебенем, з бруківки викладена стоянка для автотранспорту. Адже сюди приходять не тільки воротнівці, а й приїжджають жителі інших сіл, городяни, щоб набрати дуже чистої вони. Про те, що джерельна водичка не містить шкідливих речовин свідчить інформаційний знак з результатами лабораторних аналізів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цілюще джерело у Воротневі є справжньою окрасою села, місцем проведення заходів та відпочинку людей.А ще не так давно воно ледве жевріло, нагадувало, власне, струмок. Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ Чотири роки тому силами Луцького міжрайонного управління водного господарства та місцевих підприємців, активістів, настоятеля воротнівського Свято-Успенського храму отця Михаїла було проведено комплекс робіт з відновленння та облагородження природного джерела. Згодом його освятили і вперше за багато років люди змогли набрати тут святої водички.Нещодавно добра справа з упорядкування джерела була продовжена коштом бюджету Підгайцівської ОТГ. Сьогодні місток та сходи з поручнями, що ведуть до водойми, з'єднують площадки з твердим покриттям.Дорога до джерела висипана щебенем, з бруківки викладена стоянка для автотранспорту. Адже сюди приходять не тільки воротнівці, а й приїжджають жителі інших сіл, городяни, щоб набрати дуже чистої вони. Про те, що джерельна водичка не містить шкідливих речовин свідчить інформаційний знак з результатами лабораторних аналізів.

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