«Питання будівництва дитсадка в Струмівці не «заглохло», – сільрада





Вартість виконання проектно-кошторисних робіт становить 600204,86 грн. Про це інформують на



Виконавець – Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут Проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М.Білоконя». Наразі виконавцю за послуги заплачено аванс.



"Тож висловлювання в одному з коментарів у Фейсбук, що питання будівництва дитячого садочку в Струмівці «заглохло», не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.



Також доводимо до відома, що розроблена проектна документація буде скерована на державну експертизу за всіма напрямками, як цього вимагає законодавство.



Згідно діючих законодавчих актів, наступними обов’язковими кроками є затвердження проектної документації на сесїї Підгайцівської сільської ради, оголошення тендеру на визначення переможця щодо проведення будівельних робіт.



Надалі Підгайцівська сільська рада буде інформувати про зроблене по всіх вищеперерахованих напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У червні цього року Підгайцівська сільська рада замовила робочий проект «Нове будівництво дитячого садка по вулиці Подільська, 6 в селі Струмівка Луцького району Волинської області».Вартість виконання проектно-кошторисних робіт становить 600204,86 грн. Про це інформують на сайті громади.Виконавець – Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут Проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М.Білоконя». Наразі виконавцю за послуги заплачено аванс."Тож висловлювання в одному з коментарів у Фейсбук, що питання будівництва дитячого садочку в Струмівці «заглохло», не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.Також доводимо до відома, що розроблена проектна документація буде скерована на державну експертизу за всіма напрямками, як цього вимагає законодавство.Згідно діючих законодавчих актів, наступними обов’язковими кроками є затвердження проектної документації на сесїї Підгайцівської сільської ради, оголошення тендеру на визначення переможця щодо проведення будівельних робіт.Надалі Підгайцівська сільська рада буде інформувати про зроблене по всіх вищеперерахованих напрямках.

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