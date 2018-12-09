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«Питання будівництва дитсадка в Струмівці не «заглохло», – сільрада

«Питання будівництва дитсадка в Струмівці не «заглохло», – сільрада
У червні цього року Підгайцівська сільська рада замовила робочий проект «Нове будівництво дитячого садка по вулиці Подільська, 6 в селі Струмівка Луцького району Волинської області».

Вартість виконання проектно-кошторисних робіт становить 600204,86 грн. Про це інформують на сайті громади.

Виконавець – Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут Проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М.Білоконя». Наразі виконавцю за послуги заплачено аванс.

"Тож висловлювання в одному з коментарів у Фейсбук, що питання будівництва дитячого садочку в Струмівці «заглохло», не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Також доводимо до відома, що розроблена проектна документація буде скерована на державну експертизу за всіма напрямками, як цього вимагає законодавство.

Згідно діючих законодавчих актів, наступними обов’язковими кроками є затвердження проектної документації на сесїї Підгайцівської сільської ради, оголошення тендеру на визначення переможця щодо проведення будівельних робіт.

Надалі Підгайцівська сільська рада буде інформувати про зроблене по всіх вищеперерахованих напрямках.

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Теги: Струмівка, дитячий садок, будівництво, проект
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