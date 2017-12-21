Забіг з перешкодами у Буковелі: лучанка посіла третє місце. ФОТО

Тетяна Гись, яка в результаті зайняла третє місце.



Про це вона написала у своєму інстаграмі, повідомляє



«Мій другий старт RACE NATION, емоції переповнюють, всю дистанцію бігла перша, це було круто. Якщо чесно, біглося дуже легко, але я знала, що мене чекає на фінішній прямій. Моя слабкість – це "рукоходи": так, ручки в мене слабенькі, тому і бігла швиденько, щоб відірватись і більше часу було на проходження! Але дівчатка, які нереально круто проходять ці рукоходи звісно мене "взули". Але все-таки я це третє місце виборола», – розповідає Тетяна.



Зазначимо, що готувала лучанку до змагань луцька тренерка Ольга Ярмолюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у Буковелі відбулися масштабні забіги з перешкодами Race Nation. В числі інших учасників, серед яких були професійні спортсмени та аматори, участь у змаганнях взяла лучанка, яка в результаті зайняла третє місце.Про це вона написала у своєму інстаграмі, повідомляє Таблоїд Волині «Мій другий старт RACE NATION, емоції переповнюють, всю дистанцію бігла перша, це було круто. Якщо чесно, біглося дуже легко, але я знала, що мене чекає на фінішній прямій. Моя слабкість – це "рукоходи": так, ручки в мене слабенькі, тому і бігла швиденько, щоб відірватись і більше часу було на проходження! Але дівчатка, які нереально круто проходять ці рукоходи звісно мене "взули". Але все-таки я це третє місце виборола», – розповідає Тетяна.Зазначимо, що готувала лучанку до змагань луцька тренерка

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