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Забіг з перешкодами у Буковелі: лучанка посіла третє місце. ФОТО

Забіг з перешкодами у Буковелі: лучанка посіла третє місце. ФОТО
Днями у Буковелі відбулися масштабні забіги з перешкодами Race Nation. В числі інших учасників, серед яких були професійні спортсмени та аматори, участь у змаганнях взяла лучанка Тетяна Гись, яка в результаті зайняла третє місце.

Про це вона написала у своєму інстаграмі, повідомляє Таблоїд Волині.

«Мій другий старт RACE NATION, емоції переповнюють, всю дистанцію бігла перша, це було круто. Якщо чесно, біглося дуже легко, але я знала, що мене чекає на фінішній прямій. Моя слабкість – це "рукоходи": так, ручки в мене слабенькі, тому і бігла швиденько, щоб відірватись і більше часу було на проходження! Але дівчатка, які нереально круто проходять ці рукоходи звісно мене "взули". Але все-таки я це третє місце виборола», – розповідає Тетяна.

Зазначимо, що готувала лучанку до змагань луцька тренерка Ольга Ярмолюк.

Забіг з перешкодами у Буковелі: лучанка посіла третє місце. ФОТО
Забіг з перешкодами у Буковелі: лучанка посіла третє місце. ФОТО
Забіг з перешкодами у Буковелі: лучанка посіла третє місце. ФОТО
Забіг з перешкодами у Буковелі: лучанка посіла третє місце. ФОТО
Забіг з перешкодами у Буковелі: лучанка посіла третє місце. ФОТО
Забіг з перешкодами у Буковелі: лучанка посіла третє місце. ФОТО
Забіг з перешкодами у Буковелі: лучанка посіла третє місце. ФОТО
Забіг з перешкодами у Буковелі: лучанка посіла третє місце. ФОТО

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Теги: Буковель, біг з перешкодами, Тетяна Гись
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