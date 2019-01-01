Уряд не визнав спроможною одну з громад на Волині





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За повідомленням Волинського регіонального відділення Асоціації міст України, урядом прийнято розпорядження «Про визнання спроможними об’єднаних територіальних громад», яким визнав спроможними об’єднані територіальні громади Вінницької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Хмельницької та Черкаської областей.



Позицію Асоціації міст України на засіданні Кабінету Міністрів представляв Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.



Асоціація міст України вітає Літинську, Долинську, Богуславську, Петрівську, Новоселівську, Бугаївську, Степанську, Липоводолинську, Плужненську та Драбівську територіальні громади.



Це громади, в яких перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів відбулися 30 червня 2019 року та які раніше не було визнано спроможними.



На жаль, у цьому переліку знову відсутня Мар'янівська ОТГ. Наслідком чого, на думку консультанта з правових питань АМУ Валентина Малиновського, який працює на Волині в межах проєкту «ПУЛЬС», що його Асоціація міст України втілює за підтримки USAID, можуть бути фінансові проблеми з 1 січня 2020 року. З його слів, Мар’янівська ОТГ не визнана спроможною тому, що її немає у Перспективному плані формування територій громад, затвердженому КМУ.



Тим часом розпорядження Уряду про визнання спроможності громад забезпечить реалізацію частини першої статті 8 1 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо приєднання суміжних сільських, селищних територіальних громад, які відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області належать до цієї ОТГ, до об’єднаної тергромади, яка визнана спроможною відповідно до частини четвертої статті 9 цього Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».



Нагадаємо, Асоціація міст України у листі до Міністра розвитку громад та територій України Альона Бабак наголошувала на невідкладності визнання спроможними громад, вибори до яких відбулися 30 червня 2019. АМУ підкреслює, що визнання громад спроможними потребує термінового врегулювання у зв’язку з формуванням проєкту державного бюджету на 2020 рік та включення бюджетів громад до переліку таких, які матимуть прямі взаємовідносини з державним бюджетом, починаючи з наступного бюджетного періоду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд визнав спроможними ще 10 об’єднаних територіальних громад, на жаль, серед них немає Мар’янівської селищної ОТГ, що утворена на Горохівщині, на Волині.Про це пише ІА "Конкурент" За повідомленням Волинського регіонального відділення Асоціації міст України, урядом прийнято розпорядження «Про визнання спроможними об’єднаних територіальних громад», яким визнав спроможними об’єднані територіальні громади Вінницької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Хмельницької та Черкаської областей.Позицію Асоціації міст України на засіданні Кабінету Міністрів представляв Виконавчий директор АМУАсоціація міст України вітає Літинську, Долинську, Богуславську, Петрівську, Новоселівську, Бугаївську, Степанську, Липоводолинську, Плужненську та Драбівську територіальні громади.Це громади, в яких перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів відбулися 30 червня 2019 року та які раніше не було визнано спроможними.На жаль, у цьому переліку знову відсутня Мар'янівська ОТГ. Наслідком чого, на думку консультанта з правових питань АМУ, який працює на Волині в межах проєкту «ПУЛЬС», що його Асоціація міст України втілює за підтримки USAID, можуть бути фінансові проблеми з 1 січня 2020 року. З його слів, Мар’янівська ОТГ не визнана спроможною тому, що її немає у Перспективному плані формування територій громад, затвердженому КМУ.Тим часом розпорядження Уряду про визнання спроможності громад забезпечить реалізацію частини першої статті 8 1 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо приєднання суміжних сільських, селищних територіальних громад, які відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області належать до цієї ОТГ, до об’єднаної тергромади, яка визнана спроможною відповідно до частини четвертої статті 9 цього Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».Нагадаємо, Асоціація міст України у листі до Міністра розвитку громад та територій України Альона Бабак наголошувала на невідкладності визнання спроможними громад, вибори до яких відбулися 30 червня 2019. АМУ підкреслює, що визнання громад спроможними потребує термінового врегулювання у зв’язку з формуванням проєкту державного бюджету на 2020 рік та включення бюджетів громад до переліку таких, які матимуть прямі взаємовідносини з державним бюджетом, починаючи з наступного бюджетного періоду.

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