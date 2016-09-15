Уряд спростив призначення субсидій для окремих категорій населення





Про це пишуть



– Дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії, — йдеться у повідомленні.



Програма субсидій призначена для допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям та громадянам старшим 60 років.Про це пишуть Факти – Дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії, — йдеться у повідомленні.Програма субсидій призначена для допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.

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