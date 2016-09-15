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Уряд спростив призначення субсидій для окремих категорій населення

Уряд спростив призначення субсидій для окремих категорій населення
Кабінет міністрів схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям та громадянам старшим 60 років.

Про це пишуть Факти.

– Дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії, — йдеться у повідомленні.

Програма субсидій призначена для допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.

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Теги: субсидія, Кабмін, призначення
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