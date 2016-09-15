Уряд спростив призначення субсидій для окремих категорій населення
Сьогодні, 06:21
Кабінет міністрів схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям та громадянам старшим 60 років.
Про це пишуть Факти.
– Дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії, — йдеться у повідомленні.
Програма субсидій призначена для допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть Факти.
– Дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії, — йдеться у повідомленні.
Програма субсидій призначена для допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Уряд спростив призначення субсидій для окремих категорій населення
Сьогодні, 06:21
У селі біля Луцька облагородили територію біля джерела. ФОТО
Сьогодні, 03:19
В Одесі тестують найдовший в Україні трамвай. ФОТО
Сьогодні, 02:23
Волинський тенісист привіз нагороди з турніру
Сьогодні, 01:32