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В Одесі тестують найдовший в Україні трамвай. ФОТО

В Одесі тестують найдовший в Україні трамвай. ФОТО
Директор Одесміськелектротрансу Дмитро Жеман повідомив, що у вихідні, коли настає ніч, на вулиці виїжджають трамваї Odissey MAX.

Трамвай складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3, його довжина – майже 31 м, пишуть Факти.

Odissey MAX здатний перевозити до 280 пасажирів, має 62 посадочних місця.

Обкатка пройшла успішно на маршруті №18. Його випустять на лінію після випробування й на інших трамвайних маршрутах.

В Одесі тестують найдовший в Україні трамвай. ФОТО
В Одесі тестують найдовший в Україні трамвай. ФОТО
В Одесі тестують найдовший в Україні трамвай. ФОТО

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Теги: Одеса, трамвай, випробування
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