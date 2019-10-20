В Одесі тестують найдовший в Україні трамвай. ФОТО
Сьогодні, 02:23
Директор Одесміськелектротрансу Дмитро Жеман повідомив, що у вихідні, коли настає ніч, на вулиці виїжджають трамваї Odissey MAX.
Трамвай складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3, його довжина – майже 31 м, пишуть Факти.
Odissey MAX здатний перевозити до 280 пасажирів, має 62 посадочних місця.
Обкатка пройшла успішно на маршруті №18. Його випустять на лінію після випробування й на інших трамвайних маршрутах.
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Трамвай складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3, його довжина – майже 31 м, пишуть Факти.
Odissey MAX здатний перевозити до 280 пасажирів, має 62 посадочних місця.
Обкатка пройшла успішно на маршруті №18. Його випустять на лінію після випробування й на інших трамвайних маршрутах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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