В Одесі тестують найдовший в Україні трамвай. ФОТО

Дмитро Жеман повідомив, що у вихідні, коли настає ніч, на вулиці виїжджають трамваї Odissey MAX.



Трамвай складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3, його довжина – майже 31 м, пишуть



Odissey MAX здатний перевозити до 280 пасажирів, має 62 посадочних місця.



Обкатка пройшла успішно на маршруті №18. Його випустять на лінію після випробування й на інших трамвайних маршрутах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Одесміськелектротрансуповідомив, що у вихідні, коли настає ніч, на вулиці виїжджають трамваї Odissey MAX.Трамвай складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3, його довжина – майже 31 м, пишуть Факти Odissey MAX здатний перевозити до 280 пасажирів, має 62 посадочних місця.Обкатка пройшла успішно на маршруті №18. Його випустять на лінію після випробування й на інших трамвайних маршрутах.

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