Сіті-бот «Назар»: у Луцьку запрацює сервіс, який відповідатиме на запитання про роботу комунальних служб
Сьогодні, 09:02
Найближчим часом у Луцьку запрацює сервіс – сіті-бот «Назар». Прогнозують, що платформа стане зручною та оперативною можливістю для отримання інформації стосовно поточних ремонтів, відключень гарячої води та світла, термінів усунення аварійних ситуацій за конкретною адресою у місті.
Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад на своїй сторінці у Facebook.
Посадовець зауважив, що сервіс буде поєднувати дані від усіх комунальних служб міста.
"Користувач вказує адресу, за якою мешкає, та зручним для себе способом: у Телеграмі, Вайбері чи Фейсбуці отримує важливу інформацію про причини планових чи аварійних відключень міських комунікацій та терміни відновлення послуг саме за своєю адресою. Окрім того, за допомогою цього сервісу можна повідомити про будь-які комунальні проблеми, що виникли як в будинку, так і поруч із ним. Наприклад, про відкритий люк, аварійну ситуацію в мережах, неприємний запах тощо. Вже підписано меморандум Луцької міської ради і розробників сіті-боту, а отже лучани зможуть користуватися послугами нового зручного сервісу", - зауважив Недопад.
Він додав, що сіті-бот вже працює в кількох містах України, де підтвердив свою ефективність і значно поліпшив оперативність надання актуальної інформації про діяльність комунальних закладів міста. Не виключено, що в майбутньому, крім питань житлового фонду, сервіс зможе опікуватися й дорожніми: трафіком, пробками, парковками та ін. Роботу сервісу нещодавно презентували керівникам виконавчих органів Луцької міської ради.
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Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад на своїй сторінці у Facebook.
Посадовець зауважив, що сервіс буде поєднувати дані від усіх комунальних служб міста.
"Користувач вказує адресу, за якою мешкає, та зручним для себе способом: у Телеграмі, Вайбері чи Фейсбуці отримує важливу інформацію про причини планових чи аварійних відключень міських комунікацій та терміни відновлення послуг саме за своєю адресою. Окрім того, за допомогою цього сервісу можна повідомити про будь-які комунальні проблеми, що виникли як в будинку, так і поруч із ним. Наприклад, про відкритий люк, аварійну ситуацію в мережах, неприємний запах тощо. Вже підписано меморандум Луцької міської ради і розробників сіті-боту, а отже лучани зможуть користуватися послугами нового зручного сервісу", - зауважив Недопад.
Він додав, що сіті-бот вже працює в кількох містах України, де підтвердив свою ефективність і значно поліпшив оперативність надання актуальної інформації про діяльність комунальних закладів міста. Не виключено, що в майбутньому, крім питань житлового фонду, сервіс зможе опікуватися й дорожніми: трафіком, пробками, парковками та ін. Роботу сервісу нещодавно презентували керівникам виконавчих органів Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Черговий "проект-фітюлька", рівня всіляких ілюмінацій та водограїв, притому ще й дуже шкідливий, бо спричинить повну неможливість для лучан отримати саме АКИУАЛЬНУ інформацію - всіх тупо пошлють "на автовідповідач". Краще б впровадженням електронної оплати проїзду зайнялися - це зараз реально важливе питання, яке не вирішується з потрібною швидкістю. Чи його ніхто робити і не збирається* Відмили бабки - і в кущі?
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Сіті-бот «Назар»: у Луцьку запрацює сервіс, який відповідатиме на запитання про роботу комунальних служб
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