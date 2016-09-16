Через аварію частина лучан залишилися без води





Про це повідомляє



Відтак, сьогодні, 21 жовтня, із 9:00 до 18:00 знизили тиск та відключили воду в районі вулиць Дмитра Іващенка, Сухомлинського, Гончара, Липинського, Гущанської та Карбишева.



"Перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварію на водогоні 600 мм на вулиці Карпенка-Карого частина лучан залишилися без води.Про це повідомляє КП "Луцькводоканал". Відтак, сьогодні, 21 жовтня, із 9:00 до 18:00 знизили тиск та відключили воду в районі вулиць Дмитра Іващенка, Сухомлинського, Гончара, Липинського, Гущанської та Карбишева."Перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.

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