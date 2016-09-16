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Через аварію частина лучан залишилися без води

Через аварію частина лучан залишилися без води
Через аварію на водогоні 600 мм на вулиці Карпенка-Карого частина лучан залишилися без води.

Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".

Відтак, сьогодні, 21 жовтня, із 9:00 до 18:00 знизили тиск та відключили воду в районі вулиць Дмитра Іващенка, Сухомлинського, Гончара, Липинського, Гущанської та Карбишева.

"Перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.

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Теги: аварія, водопостачання, Луцьк
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