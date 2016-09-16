Через аварію частина лучан залишилися без води
Сьогодні, 09:18
Через аварію на водогоні 600 мм на вулиці Карпенка-Карого частина лучан залишилися без води.
Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".
Відтак, сьогодні, 21 жовтня, із 9:00 до 18:00 знизили тиск та відключили воду в районі вулиць Дмитра Іващенка, Сухомлинського, Гончара, Липинського, Гущанської та Карбишева.
"Перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".
Відтак, сьогодні, 21 жовтня, із 9:00 до 18:00 знизили тиск та відключили воду в районі вулиць Дмитра Іващенка, Сухомлинського, Гончара, Липинського, Гущанської та Карбишева.
"Перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.
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