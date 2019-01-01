21 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:30
21 жовтня в народному календарі вшановується пам'ять святого Трифона і Пелагеї.
Іменини сьогодні святкують: Таїсія, Юліан, - повідомляє "24 канал"
Народні прикмети на 21 жовтня
– Хмари низько пливуть – чекайте сильних морозів найближчим часом.
– Для пар, які обрали днем весілля 21 жовтня – прикмети обіцяють дружну сім'ю.
Що можна робити 21 жовтня
1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань.
Що не можна робити 21 жовтня
1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.
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Іменини сьогодні святкують: Таїсія, Юліан, - повідомляє "24 канал"
Народні прикмети на 21 жовтня
– Хмари низько пливуть – чекайте сильних морозів найближчим часом.
– Для пар, які обрали днем весілля 21 жовтня – прикмети обіцяють дружну сім'ю.
Що можна робити 21 жовтня
1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань.
Що не можна робити 21 жовтня
1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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