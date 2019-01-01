У 2019 році на Волині податків «зібрали» на 480 мільйонів більше, ніж за цей період у 2018-му
Сьогодні, 18:42
На Волині до держбюджету сплатили майже 2,7 мільярда гривень податкових платежів.
За підсумками трьох кварталів 2019 року надходження податкових платежів до держбюджету в області склали 2 мільярди 692 мільйони гривень,- інформує управління моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Волинській області.
Таким чином, податковий внесок волинських суб’єктів господарювання до державної скарбниці на 21,8 відсотка перевищує минулорічні показники за аналогічний період.
«На Волині ріст надходжень до державного бюджету – плюс майже 483 мільйони гривень. Майже півмільярда, мобілізованих до держбюджету в області до фактичних надходжень минулого року, – переконує в ефективності заходів фахівців податкової служби, зокрема у напрямку протидії спробам мінімізації. Варто особливо відзначити високий рівень податкової культури представників волинського підприємництва, завдяки відповідальності яких до державного бюджету своєчасно спрямовуються визначені законом податки», – зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк.
Посадовець підкреслив, що завдяки активному впровадженню електронних сервісів в процес податкового супроводу бізнесу, забезпечується принцип безконтактного спілкування з контролюючим органом, який виключає корупційну складову.
Як свідчить аналітика, в області найбільшу суму до держбюджету протягом січня-вересня поточного року спрямували платники ПДВ – майже 1,2 мільярда гривень. Разом з тим, до державної скарбниці мобілізовано 787,7 мільйона гривень ПДФО, податку на прибуток – 388,5 мільйона гривень, військового збору – 226,2 мільйона гривень, рентної плати – 52,6 мільйона гривень.
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За підсумками трьох кварталів 2019 року надходження податкових платежів до держбюджету в області склали 2 мільярди 692 мільйони гривень,- інформує управління моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Волинській області.
Таким чином, податковий внесок волинських суб’єктів господарювання до державної скарбниці на 21,8 відсотка перевищує минулорічні показники за аналогічний період.
«На Волині ріст надходжень до державного бюджету – плюс майже 483 мільйони гривень. Майже півмільярда, мобілізованих до держбюджету в області до фактичних надходжень минулого року, – переконує в ефективності заходів фахівців податкової служби, зокрема у напрямку протидії спробам мінімізації. Варто особливо відзначити високий рівень податкової культури представників волинського підприємництва, завдяки відповідальності яких до державного бюджету своєчасно спрямовуються визначені законом податки», – зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк.
Посадовець підкреслив, що завдяки активному впровадженню електронних сервісів в процес податкового супроводу бізнесу, забезпечується принцип безконтактного спілкування з контролюючим органом, який виключає корупційну складову.
Як свідчить аналітика, в області найбільшу суму до держбюджету протягом січня-вересня поточного року спрямували платники ПДВ – майже 1,2 мільярда гривень. Разом з тим, до державної скарбниці мобілізовано 787,7 мільйона гривень ПДФО, податку на прибуток – 388,5 мільйона гривень, військового збору – 226,2 мільйона гривень, рентної плати – 52,6 мільйона гривень.
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Сьогодні, 18:42