Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО





Про це інформує пресслужба



Молитовне дійство очолив архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.



Духовенство та тисячі православних лучан пройшли містом від Свято-Покровського храму до кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської.



Зупинившись біля стенда загиблих героїв, архіпастир, духовенство та миряни звершили заупокійну молитву за загиблих українських воїнів.



Віряни підносили молитви до Милосердного Бога, просячи про збереження єдності Христової Церкви та за мир в Україні.



Після завершення хресного ходу архієпископ Нафанаїл звернувся зі словом проповіді до усіх присутніх священників та мирян.



Архіпастир подякував усім, хто брав участь у хресній ході та наголосив, що подвиг спільної молитви має бути обов’язково присутній у цей нелегкий час випробувань для істинної Христової Церкви.



Нагадують, триває загальноєпархіальний хресний хід. Усі парафії єпархії відвідують три святині – Тихвінська ікона Божої Матері, ікона Жінок Мироносиць, написана на Святій горі Афон, та мощевик, у якому зібрані частинки нетлінних мощей угодників Божих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 жовтня з нагоди прийдешнього свята Всіх Святих землі Волинської, вулицями Луцька пройшла традиційна хресна хода.Про це інформує пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП). Молитовне дійство очолив архієпископ Волинський і ЛуцькийДуховенство та тисячі православних лучан пройшли містом від Свято-Покровського храму до кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської.Зупинившись біля стенда загиблих героїв, архіпастир, духовенство та миряни звершили заупокійну молитву за загиблих українських воїнів.Віряни підносили молитви до Милосердного Бога, просячи про збереження єдності Христової Церкви та за мир в Україні.Після завершення хресного ходу архієпископ Нафанаїл звернувся зі словом проповіді до усіх присутніх священників та мирян.Архіпастир подякував усім, хто брав участь у хресній ході та наголосив, що подвиг спільної молитви має бути обов’язково присутній у цей нелегкий час випробувань для істинної Христової Церкви.Нагадують, триває загальноєпархіальний хресний хід. Усі парафії єпархії відвідують три святині – Тихвінська ікона Божої Матері, ікона Жінок Мироносиць, написана на Святій горі Афон, та мощевик, у якому зібрані частинки нетлінних мощей угодників Божих.

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