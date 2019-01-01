вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО

Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
20 жовтня з нагоди прийдешнього свята Всіх Святих землі Волинської, вулицями Луцька пройшла традиційна хресна хода.

Про це інформує пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).

Молитовне дійство очолив архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

Духовенство та тисячі православних лучан пройшли містом від Свято-Покровського храму до кафедрального собору Всіх Святих землі Волинської.

Зупинившись біля стенда загиблих героїв, архіпастир, духовенство та миряни звершили заупокійну молитву за загиблих українських воїнів.

Віряни підносили молитви до Милосердного Бога, просячи про збереження єдності Христової Церкви та за мир в Україні.

Після завершення хресного ходу архієпископ Нафанаїл звернувся зі словом проповіді до усіх присутніх священників та мирян.

Архіпастир подякував усім, хто брав участь у хресній ході та наголосив, що подвиг спільної молитви має бути обов’язково присутній у цей нелегкий час випробувань для істинної Христової Церкви.

Нагадують, триває загальноєпархіальний хресний хід. Усі парафії єпархії відвідують три святині – Тихвінська ікона Божої Матері, ікона Жінок Мироносиць, написана на Святій горі Афон, та мощевик, у якому зібрані частинки нетлінних мощей угодників Божих.

Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хресний хід, УПЦ (МП), Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
То чого ваш Путін вбиває щодня українців і не визнає нашу державу
Відповісти
Якби не оці переодягнуті кгб-сти не було би війни.
Відповісти
Вибір редактора
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Безготівкова оплата проїзду у Луцьку: як користуватися електронним квитком
Сьогодні, 10:58
На Волині у смертельній аварії загинула пасажирка авто
Сьогодні, 10:26
Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Сьогодні, 10:18
У Луцьку вночі підпалили автівку
Сьогодні, 10:12
В Угорщині за загадкових обставин загинув український водій
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Хресний хід у Луцьку: повідомили, які вулиці перекриють Хресний хід у Луцьку: повідомили, які вулиці перекриють
18 жовтень, 17:00
Вулицями Луцька пройде хресна хода прихильників УПЦ (МП) Вулицями Луцька пройде хресна хода прихильників УПЦ (МП)
15 жовтень, 13:37
Прихильники УПЦ (МП) пройдуть хресним ходом у Луцьку: повідомили, де обмежать рух Прихильники УПЦ (МП) пройдуть хресним ходом у Луцьку: повідомили, де обмежать рух
05 серпень, 10:30
У Луцьку хресною ходою пройдуть прихильники УПЦ (МП) У Луцьку хресною ходою пройдуть прихильники УПЦ (МП)
01 серпень, 13:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пара танцюристів з Волині – серед переможців міжнародного турніру
Сьогодні, 11:08
 0
Чоловік, який у Луцьку зарізав свого знайомого, сяде у тюрму на 7 років
Сьогодні, 11:06
 0
Безготівкова оплата проїзду у Луцьку: як користуватися електронним квитком
Сьогодні, 10:58
 0
На Волині у смертельній аварії загинула пасажирка авто
Сьогодні, 10:26
 0
Вулицями Луцька хресною ходою пройшли прихильники УПЦ (МП). ФОТО
Сьогодні, 10:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿