На Волині у смертельній аварії загинула пасажирка авто
Сьогодні, 10:26
У селі Кременець Рожищенського району зіткнулися BMW та Volkswagen. У результаті ДТП загинула пасажирка одного з авто.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.
Аварія сталася 20 жовтня близько 20:30 поблизу заправки у селі Кременець.
За кермом BMW перебував водій 1992 р.н., водій Volkswagen – 1957 року народження.
У результаті зіткнення Volkswagen викинуло з траси і відкинуло в поле.
Внаслідок отриманих травм померла пасажирка Volkswagen.
Триває досудове розслідування.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.
Аварія сталася 20 жовтня близько 20:30 поблизу заправки у селі Кременець.
За кермом BMW перебував водій 1992 р.н., водій Volkswagen – 1957 року народження.
У результаті зіткнення Volkswagen викинуло з траси і відкинуло в поле.
Внаслідок отриманих травм померла пасажирка Volkswagen.
Триває досудове розслідування.
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