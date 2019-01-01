На Волині у смертельній аварії загинула пасажирка авто





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Аварія сталася 20 жовтня близько 20:30 поблизу заправки у селі Кременець.



За кермом BMW перебував водій 1992 р.н., водій Volkswagen – 1957 року народження.



У результаті зіткнення Volkswagen викинуло з траси і відкинуло в поле.



Внаслідок отриманих травм померла пасажирка Volkswagen.



Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кременець Рожищенського району зіткнулися BMW та Volkswagen. У результаті ДТП загинула пасажирка одного з авто.Про це повідомили у поліції Волині.Аварія сталася 20 жовтня близько 20:30 поблизу заправки у селі Кременець.За кермом BMW перебував водій 1992 р.н., водій Volkswagen – 1957 року народження.У результаті зіткнення Volkswagen викинуло з траси і відкинуло в поле.Внаслідок отриманих травм померла пасажирка Volkswagen.Триває досудове розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію