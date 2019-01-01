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На Волині у смертельній аварії загинула пасажирка авто

На Волині у смертельній аварії загинула пасажирка авто
У селі Кременець Рожищенського району зіткнулися BMW та Volkswagen. У результаті ДТП загинула пасажирка одного з авто.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у поліції Волині.

Аварія сталася 20 жовтня близько 20:30 поблизу заправки у селі Кременець.

За кермом BMW перебував водій 1992 р.н., водій Volkswagen – 1957 року народження.

У результаті зіткнення Volkswagen викинуло з траси і відкинуло в поле.

Внаслідок отриманих травм померла пасажирка Volkswagen.

Триває досудове розслідування.

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Теги: Рожищенський район, смертельна аварія
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