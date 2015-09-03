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У Луцьку розбиратимуть «механізми історії»: запрошують долучитися до дискусійного клубу

У Луцьку розбиратимуть «механізми історії»: запрошують долучитися до дискусійного клубу
Незабаром у Луцьку стартує історичний дискусійний клуб, де розбиратимуть важливі історичні теми та шукатимуть відповіді на суперечливі питання. Початок запланували на 23 жовтня.

Організатори клубу – Луцький осередок ГО «Національний Альянс» та історичний факультет СНУ ім. Лесі Українки.

Долучитися до історичного клубу може будь-хто. Цікавим він буде тим, хто захоплюється «механізмами історії» та мріє знайти однодумців у суперечливих тематичних питаннях, розібрати якусь конкретну тему, висловити й донести свою думку або ж просто дізнатись більше.

«Знати й розуміти історію - це ознака не лише освіченості людини, а й вміння критично мислити й аналізувати теперішню ситуацію в світі», – переконують організатори.
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Перша тема клубу: «Українська Центральна Рада - період слабкості?» Обговорення обіцяє бути цікавим.

Охочих долучитися чекатимуть 23 жовтня о 18:00 на вулиці Шопена, 24 (корпус СНУ).


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Теги: Історія, дискусійний клуб, Луцьк, СНУ
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