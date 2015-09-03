У Луцьку розбиратимуть «механізми історії»: запрошують долучитися до дискусійного клубу

Незабаром у Луцьку стартує історичний дискусійний клуб, де розбиратимуть важливі історичні теми та шукатимуть відповіді на суперечливі питання. Початок запланували на 23 жовтня.Організатори клубу – Луцький осередок ГО «Національний Альянс» та історичний факультет СНУ ім. Лесі Українки.Долучитися до історичного клубу може будь-хто. Цікавим він буде тим, хто захоплюється «механізмами історії» та мріє знайти однодумців у суперечливих тематичних питаннях, розібрати якусь конкретну тему, висловити й донести свою думку або ж просто дізнатись більше.«Знати й розуміти історію - це ознака не лише освіченості людини, а й вміння критично мислити й аналізувати теперішню ситуацію в світі», – переконують організатори.⠀⠀Перша тема клубу: «Українська Центральна Рада - період слабкості?» Обговорення обіцяє бути цікавим.Охочих долучитися чекатимуть 23 жовтня о 18:00 на вулиці Шопена, 24 (корпус СНУ).