На Волині для інклюзивного центру куплять спецавтомобіль





Про це йдеться на сайті публічних закупівель «Прозорро», повідомляє



Відкриті торги для визначення підрядника оголосив відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 жовтня, аукціон має розпочатися 28 жовтня.



Очікувана вартість замовлення становитиме 1, 476 мільйона гривень.



Спеціалізований автомобіль для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями для комунальної установи «ІРЦ Любомльської міської ради» має бути придбаний та доставлений до 20 грудня 2019 року.



Головне фото - ілюстративне.

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