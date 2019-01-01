Безготівкова оплата проїзду у Луцьку: як користуватися електронним квитком





Про це повідомляє



Зазначають, купити транспортну картку можна буде у терміналі або у центрі продажу. Це і буде Е-квиток, який надалі можна буде поповнювати за допомогою терміналів, інтернет-банкінгу або у спеціальних пунктах продажу.



Громадський транспорт буде обладнаний валідаторами – спеціальними зчитувальними пристроями. Вони будуть розташовані біля дверей та всередині салонів громадського транспорту.



Для проїзду пасажиру достатньо піднести транспортну карту або QR-квиток (з мобільного додатку) до валідатора.



Зауважують, контролери матимуть спеціальні пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, як у Луцьку використовувати citycard - транспортну картку для проїзду у громадському транспорті міста.Про це повідомляє спільнота "Citycardnet" на сторінці у Facebook.Зазначають, купити транспортну картку можна буде у терміналі або у центрі продажу. Це і буде Е-квиток, який надалі можна буде поповнювати за допомогою терміналів, інтернет-банкінгу або у спеціальних пунктах продажу.Громадський транспорт буде обладнаний валідаторами – спеціальними зчитувальними пристроями. Вони будуть розташовані біля дверей та всередині салонів громадського транспорту.Для проїзду пасажиру достатньо піднести транспортну карту або QR-квиток (з мобільного додатку) до валідатора.Зауважують, контролери матимуть спеціальні пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка.

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