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Безготівкова оплата проїзду у Луцьку: як користуватися електронним квитком

Безготівкова оплата проїзду у Луцьку: як користуватися електронним квитком
Розповіли, як у Луцьку використовувати citycard - транспортну картку для проїзду у громадському транспорті міста.

Про це повідомляє спільнота "Citycardnet" на сторінці у Facebook.

Зазначають, купити транспортну картку можна буде у терміналі або у центрі продажу. Це і буде Е-квиток, який надалі можна буде поповнювати за допомогою терміналів, інтернет-банкінгу або у спеціальних пунктах продажу.

Громадський транспорт буде обладнаний валідаторами – спеціальними зчитувальними пристроями. Вони будуть розташовані біля дверей та всередині салонів громадського транспорту.

Для проїзду пасажиру достатньо піднести транспортну карту або QR-квиток (з мобільного додатку) до валідатора.

Зауважують, контролери матимуть спеціальні пристрої для перевірки реєстрації електронного квитка.

Безготівкова оплата проїзду у Луцьку: як користуватися електронним квитком

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Теги: Луцьк, електронна система, громадський транспорт
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