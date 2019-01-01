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Чоловік, який у Луцьку зарізав свого знайомого, сяде у тюрму на 7 років

Чоловік, який у Луцьку зарізав свого знайомого, сяде у тюрму на 7 років
У Луцьку чоловік, який наніс смертельне ножове поранення своєму знайомому в одній з багатоповерхівок на проспекті Молоді, проведе за ґратами сім років.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час судового засідання встановили, що 24 вересня минулого року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки з потерпілим наніс йому удар ножем в грудну клітку. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Допитаний в судовому засідані обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розповів, що сварка з вбитим виникла через те, що він ображав нецензурними словами його матір під час телефонної розмови. Чоловік зазначив, що наміру вбивати не мав, а його поведінка була спровокована діями самого потерпілого. Обвинувачений розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати, при цьому попросив вибачення у потерпілих.

Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.

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Теги: суд, чоловік, Луцьк, різанина
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