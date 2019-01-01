Чоловік, який у Луцьку зарізав свого знайомого, сяде у тюрму на 7 років





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час судового засідання встановили, що 24 вересня минулого року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки з потерпілим наніс йому удар ножем в грудну клітку. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.



Допитаний в судовому засідані обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розповів, що сварка з вбитим виникла через те, що він ображав нецензурними словами його матір під час телефонної розмови. Чоловік зазначив, що наміру вбивати не мав, а його поведінка була спровокована діями самого потерпілого. Обвинувачений розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати, при цьому попросив вибачення у потерпілих.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік, який наніс смертельне ножове поранення своєму знайомому в одній з багатоповерхівок на проспекті Молоді, проведе за ґратами сім років.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання встановили, що 24 вересня минулого року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки з потерпілим наніс йому удар ножем в грудну клітку. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.Допитаний в судовому засідані обвинувачений свою вину визнав повністю. Він розповів, що сварка з вбитим виникла через те, що він ображав нецензурними словами його матір під час телефонної розмови. Чоловік зазначив, що наміру вбивати не мав, а його поведінка була спровокована діями самого потерпілого. Обвинувачений розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати, при цьому попросив вибачення у потерпілих.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.

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