У Рівному новоспечений татусь під стінами пологового влаштував запальні танці. ВІДЕО
Сьогодні, 11:17
Біля Рівненського обласного перинатального центру у п’ятницю, 18 жовтня, виступав ансамбль народного танцю. Так чоловік зустрічав дружину з новонародженим.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Микола Пікула, - пише Рівне вечірнє.
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Маму з малюком зустрічали не тільки танцюристи, а й чимало перехожих, які спостерігали за виступом.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Микола Пікула, - пише Рівне вечірнє.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Рівному чоловік та друзі влаштували для породіллі сюрприз біля пологового будинку. ФОТО
Маму з малюком зустрічали не тільки танцюристи, а й чимало перехожих, які спостерігали за виступом.
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