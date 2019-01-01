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У Рівному новоспечений татусь під стінами пологового влаштував запальні танці. ВІДЕО

У Рівному новоспечений татусь під стінами пологового влаштував запальні танці. ВІДЕО
Біля Рівненського обласного перинатального центру у п’ятницю, 18 жовтня, виступав ансамбль народного танцю. Так чоловік зустрічав дружину з новонародженим.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Микола Пікула, - пише Рівне вечірнє.

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Маму з малюком зустрічали не тільки танцюристи, а й чимало перехожих, які спостерігали за виступом.


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Теги: Рівне, пологовий, зустріч
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