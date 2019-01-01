Волинянин поділився світлинами вдалого грибного «улову». ФОТО

Павло Мельник похизувався успішним "грибним" полюванням.



Світлини чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook, повідомляє



"Ліс мовчав… Лише трохи грали золоті листя берези, купаючись в блискітках сонця… Ах, жовтий ліс, жовтий ліс… Ось вам і шматочок щастя. Ось вам і місце для роздумів. В осінньому сонячному лісі людина стає чистішою душею", – йдеться в дописі.













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