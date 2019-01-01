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Волинянин поділився світлинами вдалого грибного «улову». ФОТО

Волинянин поділився світлинами вдалого грибного «улову». ФОТО
Волинянин Павло Мельник похизувався успішним "грибним" полюванням.

Світлини чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Волинь.UA

"Ліс мовчав… Лише трохи грали золоті листя берези, купаючись в блискітках сонця… Ах, жовтий ліс, жовтий ліс… Ось вам і шматочок щастя. Ось вам і місце для роздумів. В осінньому сонячному лісі людина стає чистішою душею", – йдеться в дописі.

Волинянин поділився світлинами вдалого грибного «улову». ФОТО
Волинянин поділився світлинами вдалого грибного «улову». ФОТО
Волинянин поділився світлинами вдалого грибного «улову». ФОТО
Волинянин поділився світлинами вдалого грибного «улову». ФОТО
Волинянин поділився світлинами вдалого грибного «улову». ФОТО
Волинянин поділився світлинами вдалого грибного «улову». ФОТО
Волинянин поділився світлинами вдалого грибного «улову». ФОТО
Волинянин поділився світлинами вдалого грибного «улову». ФОТО





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Теги: грибний сезон, волинянин
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