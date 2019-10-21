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У Києві водій на величезній швидкості збив доньку відомої ведучої

У Києві водій на величезній швидкості збив доньку відомої ведучої
У Києві вранці 21 жовтня доньку ведучої Фактів ICTV Оксани Гутцайт на тротуарі збила машина.
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Дитину на зебрі збив водій на блакитному Hyundai. На щастя, з нею все добре, зараз дівчинка проходить обстеження в лікарні, - пишуть Факти.

"Шановні мої друзі, прошу у вас допомоги! Мою доньку сьогодні вранці, на пішохідному тротуарі збила машина! Блакитний Hyundai accent
Таксі Уклон, номер 3831. Водій мчав на величезній швидкості, вилетів на тротуар і збив дитину! І поїхав! Якщо у кого є хоч якась інформація, пишіть!" – повідомив чоловік ведучої Вадим Гутцайт.

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Теги: аварія, ведуча, Оксана Гутцайт, Київ, донька
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