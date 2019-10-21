У Києві водій на величезній швидкості збив доньку відомої ведучої

Оксани Гутцайт на тротуарі збила машина.

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Дитину на зебрі збив водій на блакитному Hyundai. На щастя, з нею все добре, зараз дівчинка проходить обстеження в лікарні, - пишуть



"Шановні мої друзі, прошу у вас допомоги! Мою доньку сьогодні вранці, на пішохідному тротуарі збила машина! Блакитний Hyundai accent

Таксі Уклон, номер 3831. Водій мчав на величезній швидкості, вилетів на тротуар і збив дитину! І поїхав! Якщо у кого є хоч якась інформація, пишіть!" – повідомив чоловік ведучої Вадим Гутцайт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві вранці 21 жовтня доньку ведучої Фактів ICTVна тротуарі збила машина.Дитину на зебрі збив водій на блакитному Hyundai. На щастя, з нею все добре, зараз дівчинка проходить обстеження в лікарні, - пишуть Факти "Шановні мої друзі, прошу у вас допомоги! Мою доньку сьогодні вранці, на пішохідному тротуарі збила машина! Блакитний Hyundai accentТаксі Уклон, номер 3831. Водій мчав на величезній швидкості, вилетів на тротуар і збив дитину! І поїхав! Якщо у кого є хоч якась інформація, пишіть!" – повідомив чоловік ведучої

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