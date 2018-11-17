Серед ночі через «Ягодин» намагався проскочити чоловік зі зброєю. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.



Та прикордонники врахували наявні ризики і ініціювали поглиблений огляд Mercedes Vito, на якому наш співвітчизник повертався додому. В результаті чого в багажному відділенні виявлено пневматичну гвинтівку «Kandar Wiatrowka» калібру 5,5 мм.



Правоохоронці зброю вилучили та передали представникам Національної поліції.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 21 жовтня в пункті пропуску «Ягодин» мешканець Запорізької області намагався проїхати зі зброєю.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Та прикордонники врахували наявні ризики і ініціювали поглиблений огляд Mercedes Vito, на якому наш співвітчизник повертався додому. В результаті чого в багажному відділенні виявлено пневматичну гвинтівку «Kandar Wiatrowka» калібру 5,5 мм.Правоохоронці зброю вилучили та передали представникам Національної поліції.

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