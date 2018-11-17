Серед ночі через «Ягодин» намагався проскочити чоловік зі зброєю. ФОТО
Сьогодні, 11:43
У ніч на 21 жовтня в пункті пропуску «Ягодин» мешканець Запорізької області намагався проїхати зі зброєю.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Та прикордонники врахували наявні ризики і ініціювали поглиблений огляд Mercedes Vito, на якому наш співвітчизник повертався додому. В результаті чого в багажному відділенні виявлено пневматичну гвинтівку «Kandar Wiatrowka» калібру 5,5 мм.
Правоохоронці зброю вилучили та передали представникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Та прикордонники врахували наявні ризики і ініціювали поглиблений огляд Mercedes Vito, на якому наш співвітчизник повертався додому. В результаті чого в багажному відділенні виявлено пневматичну гвинтівку «Kandar Wiatrowka» калібру 5,5 мм.
Правоохоронці зброю вилучили та передали представникам Національної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин поділився світлинами вдалого грибного «улову». ФОТО
Сьогодні, 11:55
Серед ночі через «Ягодин» намагався проскочити чоловік зі зброєю. ФОТО
Сьогодні, 11:43