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Серед ночі через «Ягодин» намагався проскочити чоловік зі зброєю. ФОТО

Серед ночі через «Ягодин» намагався проскочити чоловік зі зброєю. ФОТО
У ніч на 21 жовтня в пункті пропуску «Ягодин» мешканець Запорізької області намагався проїхати зі зброєю.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Та прикордонники врахували наявні ризики і ініціювали поглиблений огляд Mercedes Vito, на якому наш співвітчизник повертався додому. В результаті чого в багажному відділенні виявлено пневматичну гвинтівку «Kandar Wiatrowka» калібру 5,5 мм.

Правоохоронці зброю вилучили та передали представникам Національної поліції.

Серед ночі через «Ягодин» намагався проскочити чоловік зі зброєю. ФОТО
Серед ночі через «Ягодин» намагався проскочити чоловік зі зброєю. ФОТО
Серед ночі через «Ягодин» намагався проскочити чоловік зі зброєю. ФОТО




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Теги: зброя, гвинтівка, Ягодин
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