Лучан кличуть на фестиваль Halloween у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 08:42
У луцькому ТРЦ «ПортCity» відбудеться фестиваль фотозон, присвячений святкуванню Halloween.
Дійство проходитиме 31 жовтня з 10:00, — повідомили в адміністрації ТРЦ.
"На вас чекає не лише розважальна програма до HALLOWEEN, а й понад 10 тематичних локацій/фотозон для справді незабутнього жахливо-веселого свята", - йдеться у повідомлені.
Організатори зазначають, що цей Halloween буде найкращим з ТРЦ «ПортCity».
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Дійство проходитиме 31 жовтня з 10:00, — повідомили в адміністрації ТРЦ.
"На вас чекає не лише розважальна програма до HALLOWEEN, а й понад 10 тематичних локацій/фотозон для справді незабутнього жахливо-веселого свята", - йдеться у повідомлені.
Організатори зазначають, що цей Halloween буде найкращим з ТРЦ «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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