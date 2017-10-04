Лучан кличуть на фестиваль Halloween у ТРЦ «ПортCity»*





Дійство проходитиме 31 жовтня з 10:00, — повідомили в адміністрації ТРЦ.



"На вас чекає не лише розважальна програма до HALLOWEEN, а й понад 10 тематичних локацій/фотозон для справді незабутнього жахливо-веселого свята", - йдеться у повідомлені.



Організатори зазначають, що цей Halloween буде найкращим з ТРЦ «ПортCity».



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