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Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду

Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З 11 листопада у Луцьку впроваджуються електронні квитки для проїзду у громадському транспорті. З цього дня поїздку в автобусі чи тролейбусі оплатити готівкою буде неможливим. Тому, лучани повинні придбати електронні квитки, продаж яких розпочнеться незабаром.

Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаватимуться безкоштовно, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

З 22 жовтня розпочнеться виготовлення та видача електронних квитків для пільгових категорій населення у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а.

А з 23 жовтня можна буде звернутись до представника карткового центру в департаменті “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35).

Для того, щоб отримати електронний квиток, необхідно мати з собою такі документи:

- паспорт громадянина України,

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер),

- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.

Уся процедура триватиме кілька хвилин і лучани зможуть одразу ж отримати свій персоніфікований електронний квиток.


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Теги: Луцьк, електронна система, громадський транспорт
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Коментарі 4
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Боже, що вони роблять - проїзні повинні продаватись в будь-якому торговому пункті (в тому числі з автоматів), а вони перетворюють це на видачу реєстраційних документів.
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Мета влади ясна - заробити на відкаті з тендера, але зберегти масовий розрахунок готівкою.
Хто поїде з мікрорайону в ЦНАП стояти в черзі з проїзним.
А приїжджі? )))
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Таке враження, що їздити будуть одні пільговики :) Коли пояснять людям, чи буде діяти система з банківськими картами і чи можна смартфоном сплачувати???!!!
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Мова йде про пільговиків!!! Читати навчиться спочатку!!!
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