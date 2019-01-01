Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду

З 11 листопада у Луцьку впроваджуються електронні квитки для проїзду у громадському транспорті. З цього дня поїздку в автобусі чи тролейбусі оплатити готівкою буде неможливим. Тому, лучани повинні придбати електронні квитки, продаж яких розпочнеться незабаром.Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаватимуться безкоштовно, - йдеться на сайті Луцької міської ради.З 22 жовтня розпочнеться виготовлення та видача електронних квитків для пільгових категорій населення у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а.А з 23 жовтня можна буде звернутись до представника карткового центру в департаменті “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35).Для того, щоб отримати електронний квиток, необхідно мати з собою такі документи:- паспорт громадянина України,- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер),- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.Уся процедура триватиме кілька хвилин і лучани зможуть одразу ж отримати свій персоніфікований електронний квиток.