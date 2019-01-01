Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
Сьогодні, 12:19
З 11 листопада у Луцьку впроваджуються електронні квитки для проїзду у громадському транспорті. З цього дня поїздку в автобусі чи тролейбусі оплатити готівкою буде неможливим. Тому, лучани повинні придбати електронні квитки, продаж яких розпочнеться незабаром.
Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаватимуться безкоштовно, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
З 22 жовтня розпочнеться виготовлення та видача електронних квитків для пільгових категорій населення у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а.
А з 23 жовтня можна буде звернутись до представника карткового центру в департаменті “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35).
Для того, щоб отримати електронний квиток, необхідно мати з собою такі документи:
- паспорт громадянина України,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер),
- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.
Уся процедура триватиме кілька хвилин і лучани зможуть одразу ж отримати свій персоніфікований електронний квиток.
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Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаватимуться безкоштовно, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
З 22 жовтня розпочнеться виготовлення та видача електронних квитків для пільгових категорій населення у картковому центрі компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а.
А з 23 жовтня можна буде звернутись до представника карткового центру в департаменті “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35).
Для того, щоб отримати електронний квиток, необхідно мати з собою такі документи:
- паспорт громадянина України,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер),
- посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у громадському транспорті.
Уся процедура триватиме кілька хвилин і лучани зможуть одразу ж отримати свій персоніфікований електронний квиток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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