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Україну накрило хмарою чадного газу

Україну накрило хмарою чадного газу
Україна з самого ранку накрита хмарою чадного газу. Рівень забруднення найвищий в Європі, на рівні з промислово забрудненими районами Китаю.

Про це повідомляє на сторінці у Facebook активіст Євген Сойкін.

"Я не знаю, чи проблема лише у спалюванні стерні і листя. Хіба південь і захід України їх не палять? Але там немає такої концентрації чадних газів... Яка ж насправді причина? Чи будуть офіційні заяви органів влади? Чим ми труємося?", - пише активіст.

За словами Євгена, мова не йде про забруднення мікрочастинками/пилом. Мова йде про забруднення чадним газом, який не має кольору та запаху. Його поширення фіксується космічними супутниками. Його фіксація не пов'язана з наявністю/відсутністю наземних датчиків.

Також він додає, карта поширення чадних газів не співпадає з картою поширення туману, який сам по собі не становить небезпеки отруєння.

"Гіпотеза, що це палять стерню та листя руйнується фактом, що поширення чадного газу фактично зупиняється на межі Київської та Житомирської областей. У нас що, від Житомира до Львова листя та стерню не палять? Крім того, відсутність надмірного забруднення над Одесою та Львовом нівелює гіпотезу про те, що це може бути наслідок концентрації автомобілів. Схоже, є якісь інші серйозні джерела проблеми, які або поки не встановлено, або які замовчуються...", - підрезюмував активіст.

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Теги: Україна, чадний хмар
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