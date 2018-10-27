На Рівненщині сталась подвійна аварія за участі волинянина. ФОТО
Сьогодні, 12:53
На трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» неподалік села Три Копці сталася подвійна аварія. Серед учасників – волинянин.
Автопригода трапилась 20 жовтня близько 20-ї години, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські встановили, що водій автомобіля DAF із напівпричепом, 47-річний житель Демидівського району, через перешкоду — перекинутий дорожній знак, який знаходився на проїзній частині, застосував екстрене гальмування.
У цей момент автобус I-VAN сполученням «Вараш-Рівне» під керуванням 44-річного мешканця Здолбунівщини, який рухався позаду, зіткнувся із напівпричепом вантажівки. За інерцією 35-річний водій автомобіля Daewoo Sens, житель Волинської області, в’їхав у маршрутку.
Унаслідок ДТП травмувалися троє пасажирів маршрутки: 21-річна сарненчанка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому кісток носа, забійних ран перенісся; 57-річна здолбунівчанка — закритий перелом ребер, забій лівого плеча; 17-річна жителька Вараша — забої, осаднення, множинні поверхневі рани передпліччя.
За результатами освідування усі водії були тверезі. У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, транспортні засоби поміщені на територію Костопільського відділу поліції.
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Автопригода трапилась 20 жовтня близько 20-ї години, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські встановили, що водій автомобіля DAF із напівпричепом, 47-річний житель Демидівського району, через перешкоду — перекинутий дорожній знак, який знаходився на проїзній частині, застосував екстрене гальмування.
У цей момент автобус I-VAN сполученням «Вараш-Рівне» під керуванням 44-річного мешканця Здолбунівщини, який рухався позаду, зіткнувся із напівпричепом вантажівки. За інерцією 35-річний водій автомобіля Daewoo Sens, житель Волинської області, в’їхав у маршрутку.
Унаслідок ДТП травмувалися троє пасажирів маршрутки: 21-річна сарненчанка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому кісток носа, забійних ран перенісся; 57-річна здолбунівчанка — закритий перелом ребер, забій лівого плеча; 17-річна жителька Вараша — забої, осаднення, множинні поверхневі рани передпліччя.
За результатами освідування усі водії були тверезі. У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, транспортні засоби поміщені на територію Костопільського відділу поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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