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На Рівненщині сталась подвійна аварія за участі волинянина. ФОТО

На Рівненщині сталась подвійна аварія за участі волинянина. ФОТО
На трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» неподалік села Три Копці сталася подвійна аварія. Серед учасників – волинянин.

Автопригода трапилась 20 жовтня близько 20-ї години, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля DAF із напівпричепом, 47-річний житель Демидівського району, через перешкоду — перекинутий дорожній знак, який знаходився на проїзній частині, застосував екстрене гальмування.

У цей момент автобус I-VAN сполученням «Вараш-Рівне» під керуванням 44-річного мешканця Здолбунівщини, який рухався позаду, зіткнувся із напівпричепом вантажівки. За інерцією 35-річний водій автомобіля Daewoo Sens, житель Волинської області, в’їхав у маршрутку.

Унаслідок ДТП травмувалися троє пасажирів маршрутки: 21-річна сарненчанка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому кісток носа, забійних ран перенісся; 57-річна здолбунівчанка — закритий перелом ребер, забій лівого плеча; 17-річна жителька Вараша — забої, осаднення, множинні поверхневі рани передпліччя.

За результатами освідування усі водії були тверезі. У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, транспортні засоби поміщені на територію Костопільського відділу поліції.

На Рівненщині сталась подвійна аварія за участі волинянина. ФОТО
На Рівненщині сталась подвійна аварія за участі волинянина. ФОТО
На Рівненщині сталась подвійна аварія за участі волинянина. ФОТО
На Рівненщині сталась подвійна аварія за участі волинянина. ФОТО
На Рівненщині сталась подвійна аварія за участі волинянина. ФОТО

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Теги: аварія, Рівненщина, волинянин
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