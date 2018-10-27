На Рівненщині сталась подвійна аварія за участі волинянина. ФОТО

На трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» неподалік села Три Копці сталася подвійна аварія. Серед учасників – волинянин.Автопригода трапилась 20 жовтня близько 20-ї години, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що водій автомобіля DAF із напівпричепом, 47-річний житель Демидівського району, через перешкоду — перекинутий дорожній знак, який знаходився на проїзній частині, застосував екстрене гальмування.У цей момент автобус I-VAN сполученням «Вараш-Рівне» під керуванням 44-річного мешканця Здолбунівщини, який рухався позаду, зіткнувся із напівпричепом вантажівки. За інерцією 35-річний водій автомобіля Daewoo Sens, житель Волинської області, в’їхав у маршрутку.Унаслідок ДТП травмувалися троє пасажирів маршрутки: 21-річна сарненчанка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому кісток носа, забійних ран перенісся; 57-річна здолбунівчанка — закритий перелом ребер, забій лівого плеча; 17-річна жителька Вараша — забої, осаднення, множинні поверхневі рани передпліччя.За результатами освідування усі водії були тверезі. У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, транспортні засоби поміщені на територію Костопільського відділу поліції.