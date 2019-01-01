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У селищі на Волині реконструюють старовинну в'їзну браму

У селищі на Волині реконструюють старовинну в'їзну браму
У Любешові незабаром планують реконструювати в’їзну браму до міста.

«Питання реставрації в’їзної брами, що біля селищного парку, перебуває на особистому контролі у селищного голови Олега Куха», – повідомляють на сайті Любешівської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

Очільник міста наголосив, що зробить усе можливе, аби браму відновили якнайшвидше.

Станом на жовтень вже встигли доопрацювати робочий проект «Музефікація пам’ятки архітектури національного значення «В’їзна брама садиби» в смт Любешів Волинської області. Наступний крок – погодження проекту у Міністерстві культури України.

Проект передбачає облаштування адміністративних та підсобних приміщень на першому поверсі, а також – санвузол і паливну.
На другому поверсі планують створити виставкову залу та ще одне адмінприміщення.

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Теги: Любешів, Волинь, пам'ятник, реконструкція, в'їзна брама
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