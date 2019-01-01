У селищі на Волині реконструюють старовинну в'їзну браму





«Питання реставрації в’їзної брами, що біля селищного парку, перебуває на особистому контролі у селищного голови Олега Куха», – повідомляють



Очільник міста наголосив, що зробить усе можливе, аби браму відновили якнайшвидше.



Станом на жовтень вже встигли доопрацювати робочий проект «Музефікація пам’ятки архітектури національного значення «В’їзна брама садиби» в смт Любешів Волинської області. Наступний крок – погодження проекту у Міністерстві культури України.



Проект передбачає облаштування адміністративних та підсобних приміщень на першому поверсі, а також – санвузол і паливну.

На другому поверсі планують створити виставкову залу та ще одне адмінприміщення.



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