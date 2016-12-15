Три «так»: лучанин дебютував на відомому шоу «Х-фактор» з авторською піснею. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Лучанин Микола Кравчук виступив на сцені відомого українського шоу «Х-фактор».
Хлопець раніше займався танцями, але через травму залишив їх. Дебютував на «Х-факторі» з авторською піснею «Де ти є», – пише Перший.
Лучанин отримав три «так» та одне «ні» від Ігоря Кондратюка.
«Я в 5 класі писав таких пісень по 10 на день. Мені здавалося, що це все погано, тому я перестав їх писати. Тому ти не знаєш жодної пісні, яку би я написав. Так банально», – прокоментував він виступ лучанина.
Під час виступу підтримати Миколу Кравчука на сцену вийшла Ніно Катамадзе, яка станцювала з ним.
«Прекрасно для дебюту. Якщо у вас в цьому проекті вдасться відкрити себе і поєднати танець і все інше, то з вас вийде хороший музикант», – зазначила співачка.
Микола Кравчук пройшов у наступний тур шоу «Х-фактор».
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Хлопець раніше займався танцями, але через травму залишив їх. Дебютував на «Х-факторі» з авторською піснею «Де ти є», – пише Перший.
Лучанин отримав три «так» та одне «ні» від Ігоря Кондратюка.
«Я в 5 класі писав таких пісень по 10 на день. Мені здавалося, що це все погано, тому я перестав їх писати. Тому ти не знаєш жодної пісні, яку би я написав. Так банально», – прокоментував він виступ лучанина.
Під час виступу підтримати Миколу Кравчука на сцену вийшла Ніно Катамадзе, яка станцювала з ним.
«Прекрасно для дебюту. Якщо у вас в цьому проекті вдасться відкрити себе і поєднати танець і все інше, то з вас вийде хороший музикант», – зазначила співачка.
Микола Кравчук пройшов у наступний тур шоу «Х-фактор».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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