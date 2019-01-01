Лучани скаржаться на неприбране листя у дворах будинків

У Луцьку просять прибрати опале листя з дворів будинків на вулиці Рівненській.Про це на платформі «Відкрите місто» напислаКористувачка зазначає, що з початку осені жодного разу не вивозилося листя з двору на вулиці Рівненській 105, 107, 107а, 109."Двірник нагрібає листя на купи і на тому кінець. До кінця дня вітер розносить листя знову по дворі. Дитячий майданчик, імпровізоване футбольне поле все в листі, дітям немає де гуляти, бо реально по коліна листя. Працівники ЖКП 7 по телефону повідомили, що не вивозять листя, бо немає чим вивозити", - йдеться у повідомлені.