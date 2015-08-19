У Румунії автобус з українськими туристами потрапив у аварію





Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, - пише



Серйозних травм ніхто не отримав. Усіх громадян вже забрали іншим автобусом.



Нагадаємо, в результаті ДТП, що сталася в Чехії 20 жовтня, травмовано 10 громадян України. “У ДТП отримало травми 10 громадян України. Семеро — легкі травми, не були госпіталізовані, троє важко поранені — госпіталізовані до лікарні м. Брно та отримують допомогу”, — повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Румунії 21 жовтня перекинувся мікроавтобус, який перевозив 46 українських туристів. Аварія сталася у районі міста Бранешть (повіт Галац).Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, - пише УНН Серйозних травм ніхто не отримав. Усіх громадян вже забрали іншим автобусом.Нагадаємо, в результаті ДТП, що сталася в Чехії 20 жовтня, травмовано 10 громадян України. “У ДТП отримало травми 10 громадян України. Семеро — легкі травми, не були госпіталізовані, троє важко поранені — госпіталізовані до лікарні м. Брно та отримують допомогу”, — повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

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