вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Цей рік дограти і, мабуть, вистачить», – футболіст «Волині» Тарас Михалик

«Цей рік дограти і, мабуть, вистачить», – футболіст «Волині» Тарас Михалик
Захисник «Волині» Тарас Михалик заявив, що не планує продовжувати свою кар’єру після завершення нинішнього сезону.

Про це він розповів пресслужбі ФК «Гірник-Спорт» після переможного матчу своєї команди, повідомляють "Волинські Новини".

Тарас розповів, що «Волині» вдалося виграти за рахунок того, що тренер зробив перестановки в перерві та емоційно поговорив з футболістами.

«В першому таймі забили гол і розслабилися, подумали, що гра зроблена, але після цього пропустили. Скажу чесно, що в першому таймі гра не дуже вдавалася, а в другому таймі трішки роль зіграла роль помилка воротаря та й ми зіграли дуже добре», – прокоментував матч Тарас Михалик та додав, що завдання виходу в Прем’єр-лігу ніхто не знімав.

Наприкінці коментаря Тарас Михалик зробив неочікувану заяву про те, що нинішній сезон стане для нього останнім у футболі: «Я думаю, що цей рік дограти і, мабуть, вистачить».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: "Волинь", півзахисник футбольного клубу, кар'єра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На одному з волинських ринків з кіоску вкрали дорогу шубу
Сьогодні, 15:24
«Цей рік дограти і, мабуть, вистачить», – футболіст «Волині» Тарас Михалик
Сьогодні, 15:05
У Румунії автобус з українськими туристами потрапив у аварію
Сьогодні, 14:49
Лучани скаржаться на неприбране листя у дворах будинків
Сьогодні, 14:45
Три «так»: лучанин дебютував на відомому шоу «Х-фактор» з авторською піснею. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
У селищі на Волині реконструюють старовинну в'їзну браму У селищі на Волині реконструюють старовинну в'їзну браму
Сьогодні, 14:10
На Волині браконьєр пошкодив автівку та побив лісового охоронця На Волині браконьєр пошкодив автівку та побив лісового охоронця
Сьогодні, 13:25
На Волині за минулий тиждень ліквідували 19 пожеж На Волині за минулий тиждень ліквідували 19 пожеж
Сьогодні, 11:31
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 жовтня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 жовтня
20 жовтень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На одному з волинських ринків з кіоску вкрали дорогу шубу
Сьогодні, 15:24
 0
«Цей рік дограти і, мабуть, вистачить», – футболіст «Волині» Тарас Михалик
Сьогодні, 15:05
 0
У Румунії автобус з українськими туристами потрапив у аварію
Сьогодні, 14:49
 0
Лучани скаржаться на неприбране листя у дворах будинків
Сьогодні, 14:45
 0
Три «так»: лучанин дебютував на відомому шоу «Х-фактор» з авторською піснею. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿