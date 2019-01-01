«Цей рік дограти і, мабуть, вистачить», – футболіст «Волині» Тарас Михалик

Тарас Михалик заявив, що не планує продовжувати свою кар’єру після завершення нинішнього сезону.



Про це він розповів пресслужбі ФК «Гірник-Спорт» після переможного матчу своєї команди, повідомляють



Тарас розповів, що «Волині» вдалося виграти за рахунок того, що тренер зробив перестановки в перерві та емоційно поговорив з футболістами.



«В першому таймі забили гол і розслабилися, подумали, що гра зроблена, але після цього пропустили. Скажу чесно, що в першому таймі гра не дуже вдавалася, а в другому таймі трішки роль зіграла роль помилка воротаря та й ми зіграли дуже добре», – прокоментував матч Тарас Михалик та додав, що завдання виходу в Прем’єр-лігу ніхто не знімав.



Наприкінці коментаря Тарас Михалик зробив неочікувану заяву про те, що нинішній сезон стане для нього останнім у футболі: «Я думаю, що цей рік дограти і, мабуть, вистачить».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захисник «Волині»заявив, що не планує продовжувати свою кар’єру після завершення нинішнього сезону.Про це він розповів пресслужбі ФК «Гірник-Спорт» після переможного матчу своєї команди, повідомляють "Волинські Новини". Тарас розповів, що «Волині» вдалося виграти за рахунок того, що тренер зробив перестановки в перерві та емоційно поговорив з футболістами.«В першому таймі забили гол і розслабилися, подумали, що гра зроблена, але після цього пропустили. Скажу чесно, що в першому таймі гра не дуже вдавалася, а в другому таймі трішки роль зіграла роль помилка воротаря та й ми зіграли дуже добре», – прокоментував матч Тарас Михалик та додав, що завдання виходу в Прем’єр-лігу ніхто не знімав.Наприкінці коментаря Тарас Михалик зробив неочікувану заяву про те, що нинішній сезон стане для нього останнім у футболі: «Я думаю, що цей рік дограти і, мабуть, вистачить».

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