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На одному з волинських ринків з кіоску вкрали дорогу шубу

На одному з волинських ринків з кіоску вкрали дорогу шубу
У Володимирі-Волинському вкрали шубу на ринку.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

32-ох річна жителька Володимира-Волинського повідомила правоохоронцям, що близько 12:30 з торгівельного кіоску ринку “Підзамче” викрали шляхом вільного доступу жіночу шубу.

Сума завданих збитків становить 17 500 гривень.

За фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження, проводять оперативно-розшукові дії.

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Теги: крадіжка, шуба
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