На одному з волинських ринків з кіоску вкрали дорогу шубу
Сьогодні, 15:24
У Володимирі-Волинському вкрали шубу на ринку.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
32-ох річна жителька Володимира-Волинського повідомила правоохоронцям, що близько 12:30 з торгівельного кіоску ринку “Підзамче” викрали шляхом вільного доступу жіночу шубу.
Сума завданих збитків становить 17 500 гривень.
За фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження, проводять оперативно-розшукові дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
32-ох річна жителька Володимира-Волинського повідомила правоохоронцям, що близько 12:30 з торгівельного кіоску ринку “Підзамче” викрали шляхом вільного доступу жіночу шубу.
Сума завданих збитків становить 17 500 гривень.
За фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження, проводять оперативно-розшукові дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку через ремонт дороги – можливе ускладення руху
Сьогодні, 15:39
На одному з волинських ринків з кіоску вкрали дорогу шубу
Сьогодні, 15:24
У Румунії автобус з українськими туристами потрапив у аварію
Сьогодні, 14:49
Лучани скаржаться на неприбране листя у дворах будинків
Сьогодні, 14:45