На одному з волинських ринків з кіоску вкрали дорогу шубу





Про це



32-ох річна жителька Володимира-Волинського повідомила правоохоронцям, що близько 12:30 з торгівельного кіоску ринку “Підзамче” викрали шляхом вільного доступу жіночу шубу.



Сума завданих збитків становить 17 500 гривень.



За фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження, проводять оперативно-розшукові дії.

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