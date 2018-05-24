У Ковелі хочуть продати приміщення поліклініки





Автор відповідного документу начальник відділу з управління майном комунальної власності міськвиконкому Вікторія Васінович пропонує доповнити перелік об’єктів, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, будівлею поліклініки центральної районної лікарні площею 202,2 кв.м (адреса: вулиця Незалежності, 122), - пише



Ще минулого тижня в соціальних мережах Ковеля одним із депутатів міськради були оприлюднені так звані наміри міської влади продати поліклінічне приміщення через аукціон. І з того часу триває активне обговорення даного питання.



А сьогодні, 21 жовтня, під час апаратної наради в мерії Олег Кіндер заявив, що ковельчан, мовляв, вводять в оману, оскільки на фото у соцмережах продемонстрована зовсім інша споруда, яку не продають.



Очільник міста спершу поцікавився у своїх підлеглих, чи вони читали, що «влада хоче продати поліклініку», і коли ніхто не відгукнувся, назвав інформацію черговою брехнею.



«Чергова брехня. Поліклінічне відділення оце відремонтоване. Фотографія. А причому тут одне до другого, - почав розмову міський голова.



«На комісії пояснювала, показувала фотографії, яке приміщення ми передаємо. Воно стосується не одного поліклінічного відділення, не іншого – те, яке руйнується. Це у нас дві пам’ятки архітектури. Я пояснювала депутатам, що мова йде за бокове приміщення», - взялася роз’яснювати Вікторія Васінович, автор сесійного проєкту рішення.



«Фотографія така гарна, ярка. А мова йде абсолютно про інше – про те, що розвалюється. Люди брехнею займаються. … Ми з вами як ходили, то повірте, там просто страшно стати на підлогу, бо вона може провалитися. Там нічого живого немає. І це ж не про те приміщення мова йде, що на фотографії», - обурювався Олег Кіндер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На чергову сесію Ковельської міської ради, яка відбудеться цього четверга, 24 жовтня, депутатам подали проект рішення щодо внесення змін до переліку об’єктів комунальної власності міста, котрі підлягають приватизації.Автор відповідного документу начальник відділу з управління майном комунальної власності міськвиконкомупропонує доповнити перелік об’єктів, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, будівлею поліклініки центральної районної лікарні площею 202,2 кв.м (адреса: вулиця Незалежності, 122), - пише ПроКовель. Ще минулого тижня в соціальних мережах Ковеля одним із депутатів міськради були оприлюднені так звані наміри міської влади продати поліклінічне приміщення через аукціон. І з того часу триває активне обговорення даного питання.А сьогодні, 21 жовтня, під час апаратної наради в меріїзаявив, що ковельчан, мовляв, вводять в оману, оскільки на фото у соцмережах продемонстрована зовсім інша споруда, яку не продають.Очільник міста спершу поцікавився у своїх підлеглих, чи вони читали, що «влада хоче продати поліклініку», і коли ніхто не відгукнувся, назвав інформацію черговою брехнею.«Чергова брехня. Поліклінічне відділення оце відремонтоване. Фотографія. А причому тут одне до другого, - почав розмову міський голова.«На комісії пояснювала, показувала фотографії, яке приміщення ми передаємо. Воно стосується не одного поліклінічного відділення, не іншого – те, яке руйнується. Це у нас дві пам’ятки архітектури. Я пояснювала депутатам, що мова йде за бокове приміщення», - взялася роз’яснювати Вікторія Васінович, автор сесійного проєкту рішення.«Фотографія така гарна, ярка. А мова йде абсолютно про інше – про те, що розвалюється. Люди брехнею займаються. … Ми з вами як ходили, то повірте, там просто страшно стати на підлогу, бо вона може провалитися. Там нічого живого немає. І це ж не про те приміщення мова йде, що на фотографії», - обурювався Олег Кіндер.

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