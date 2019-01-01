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У Луцьку через ремонт дороги – можливе ускладення руху

У Луцьку через ремонт дороги – можливе ускладення руху
У Луцьку водіїв попереджають про ускладення руху через проведення ремонтних робіт на одній з вулиць міста.

Так, з 23 жовтня на вулиці Рівненській, а саме – її ділянці від вулиці Купріна до вулиці Задворецької, будуть проводитись ремонтні роботи проїздної частини вулиці, - йдеться на сайті Луцькради.

Через це можливе утруднення руху транспортних засобів до закінчення робіт.

Тож водіїв просять вибачення за тимчасові незручності.


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Теги: рух, ремонт, Луцьк
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