У Луцьку через ремонт дороги – можливе ускладення руху





Так, з 23 жовтня на вулиці Рівненській, а саме – її ділянці від вулиці Купріна до вулиці Задворецької, будуть проводитись ремонтні роботи проїздної частини вулиці, - йдеться на сайті Луцькради.



Через це можливе утруднення руху транспортних засобів до закінчення робіт.



Тож водіїв просять вибачення за тимчасові незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водіїв попереджають про ускладення руху через проведення ремонтних робіт на одній з вулиць міста.Так, з 23 жовтня на вулиці Рівненській, а саме – її ділянці від вулиці Купріна до вулиці Задворецької, будуть проводитись ремонтні роботи проїздної частини вулиці, - йдеться на сайті Луцькради.Через це можливе утруднення руху транспортних засобів до закінчення робіт.Тож водіїв просять вибачення за тимчасові незручності.

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